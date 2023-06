Antiavalots francesos. Foto: Europa Press

Almenys 13 persones van ser detingudes dimarts passat a la nit 27 de juny després que es produís una protesta per la mort d'un adolescent de 17 anys a mans de la Policia francesa al districte de Nanterre, a la perifèria de París.

El cos antiavalots de la Policia gal·la, les Companyies Republicanes de Seguretat (CRS), s'ha desplegat a la zona. La prefectura de la Policia s'ha referit, no obstant, a una situació "continguda" amb intervencions dels seus agents als carrers, segons recull la cadena BFMTV.

Des de la tarda hi va haver protestes als carrers de Nanterre, on una multidut va trencar mobiliari urbà i galledes d'escombraries. Els Bombers van instal·lar un gran perímetre de seguretat perquè temien una explosió a causa de la presència de cilindres de gas.

Abans de les 20:00, els agents van usar gasos lacrimògens per fer retrocedir els manifestants, que han aixecat barricades per impedir l'ingrés al barri i han corejat consignes contra la policia, tal com informa la cadena esmentada.

Aquestes protestes han tingut lloc després que dimarts al matí un jove morís en ser disparat per la policia en un control de trànsit. Els agents havien acusat el conductor d'atropellar un policia, tot i això, aquesta versió ha estat desmentida per un vídeo publicat en xarxes socials en què apareix el vehicle aturat amb l'agent a la finestra apuntant la víctima.

La Fiscalia de Nanterre, que ha obert una investigació per intent d'homicidi dolós per part d'una autoritat, ha anunciat la detenció d'un dels agents, sota custòdia. La família ha anunciat, a través dels seus advocats, la intenció de presentar una denúncia. Un per homicidi, dirigit al policia que va disparar, i un altre per falsedat en escriptura pública, recull TF1.

L'alcalde de Nanterre, Patrick Jarry, ha demanat aquesta tarda que s'"aclarissin com més aviat millor les circumstàncies de la tragèdia", demanant "calma" a la població. L'Ajuntament ha posat a disposició de la policia les imatges captades per les càmeres de videovigilància del lloc dels fets. Jarry, que ha traslladat els seus condols als éssers estimats del mort, ha fet una crida "a tots i cadascun a la moderació i la dignitat, malgrat la legítima emoció que suscita aquesta tragèdia".