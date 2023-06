L'Alcorà, recurs - PEXELS

La Policia de Suècia ha autoritzat la celebració d'una manifestació en què els seus organitzadors han avançat que cremaran exemplars de l'Alcorà, una pràctica que habitualment sol ser rebuda amb crítiques des de Turquia, que encara manté el veto a la incorporació sueca a l'OTAN.



La protesta ha estat convocada als voltants d?una mesquita d?Estocolm aquest dimecres a la tarda, segons la cadena SVT. Tot i que al permís oficial no figura com a promotor, un dels principals impulsors de la concentració és el polític ultradretà Rasmus Paludan, que ja ha participat en iniciatives similars.



L'autorització és la primera concedida després que un tribunal suec rebutgés l'ordre policial de prohibir la crema de l'Alcorà en manifestacions, arran que un d'aquests llibres cremés al gener amb l'Ambaixada de Turquia a Suècia. El vistiplau policial no autoritza com a tal la crema, però sí que s'assumeix que es tracta d'una manifestació sobre l'Alcorà.



El Govern turc ha carregat contra aquest tipus de mobilitzacions i ha acusat les autoritats sueques de no fer prou per impedir-les. També recrimina al país nòrdic la seva suposada tebior a l'hora de perseguir el terrorisme kurd, dins una bateria de retrets que manté per ara estancat

el procés d'integració de Suècia a l'Aliança Atlàntica.