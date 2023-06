Els bombers francesos intenten apagar un cotxe en flames. Foto: Europa Press

Almenys 150 persones han estat detingudes durant les protestes a França que es van desencadenar dimarts després que la policia matés d'un tret un noi de 17 anys a Nanterre.

El ministre de l'Interior francès, Gérald Darmanin, ha posat xifra als arrestos aquest dijous 29 de juny al matí denunciant "una nit de violència insuportable contra símbols del país " com escoles, ajuntaments o comissaries.

"Suport als policies, gendarmes i bombers que donen la cara amb valentia. Vergonya per als que no van trucar a la calma", ha indicat el titular de la cartera a través del seu perfil a Twitter.

Darmanin, segons ha indicat una font ministerial a BFMTV , va seguir de prop la situació durant tota la nit des de Beauvau, seu del Ministeri de l'Interior.

Les protestes de la nit de dimecres 28 no es van limitar a la regió de París, sinó que es van produir nombrosos disturbis en districtes de ciutats com Tolosa o Lilla , on els enfrontaments es van allargar durant hores.

Le Figaro va informar, dimecres 28 de juny a la nit, que hi ha hagut un intent de fuga de presos a la presó de Fresnes, ubicada a l'Illa de França. Desenes d'encaputxats van intentar irrompre al centre penitenciari per aconseguir la fuga, tot i això, l'intent ha estat repel·lit.