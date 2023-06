Runes del submergible Titan @ep

La Guàrdia Costera dels Estats Units (USCG, per les sigles en anglès) ha informat que ha rebut runes entre les que es troben "presumptes restes humanes" de les cinc persones que es trobaven al submergible Titan, que va implosionar durant una immersió per veure les restes del Titanic .



La USCG ha indicat que els professionals mèdics portaran a terme una anàlisi formal "de les presumptes restes humanes que han estat acuradament recuperades entre les restes del lloc de l'incident", segons diu un comunicat.



" L'evidència proporcionarà als investigadors de diverses jurisdiccions internacionals informació crítica sobre la causa d'aquesta tragèdia" , ha explicat Jason Neubauer, cap de la Junta de Recerca Marina (MBI).



"Encara queda una quantitat substancial de treball per fer per comprendre els factors que van portar a la pèrdua catastròfica de Titan i ajudar a garantir que una tragèdia similar no torni a passar", ha explicat Neubauer.



Segons la missiva, la Guàrdia Costanera nord-americana ha rebut "enderrocs i evidència recuperats del llit marí al lloc on es trobava el submergible Titan". L'MBI té la intenció de transportar les proves a un port on "podrà facilitar més anàlisis i proves".



El submergible va perdre contacte amb l'operador turístic una hora i 45 minuts després del descens de dues hores fins a les restes del naufragi, i es va informar que l'embarcació havia desaparegut vuit hores després que es perdés la comunicació.



Les víctimes mortals són l'aventurer britànic Hamish Harding, Shahzada i Suleman Dawood; el director executiu de l'empresa responsable del vaixell, Stockton Rush; i el ciutadà francès Paul-Henri Nargeolet.