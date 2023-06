Diversos ciutadans holandesos que tenien autisme o altres discapacitats intel·lectuals han mort per suïcidi assistit per un metge els últims anys després que els sanitaris determinessin que les seves afeccions eren obstacles intractables per a una vida normal , segons ha denunciat un grup d'investigadors.

Injecció - recurs - unsplash

Gairebé 40 persones que es van identificar com a autistes o amb discapacitat intel·lectual van ser "sacrificades" legalment als Països Baixos entre 2012 i 2021 , segons una investigació de la Universitat de Kingston sobre casos d'eutanàsia holandesos.

Cinc persones menors de 30 anys que van ser eutanàsiades van esmentar l'autisme com l'única o la principal raó de la seva decisió d'acabar amb les seves vides, va trobar l'estudi del Regne Unit.

Amb aquests casos, els experts han qüestionat si la llei que permet als metges posar fi a la vida mitjançant injeccions letals s'ha desviat massa de les intencions inicials quan es va aprovar el 2002.

Kasper Raus, professor d'ètica i salut pública a la Universitat de Ghent de Bèlgica, va dir que els tipus de pacients que busquen el suïcidi assistit per un metge han canviat molt les últimes dues dècades tant als Països Baixos com a Bèlgica, on també és legal.

Quan Holanda es va convertir al primer país a legalitzar l'eutanàsia humana, el debat es va centrar en les persones amb càncer, no en les persones amb autisme, va dir Raus.

Els pacients han de complir requisits estrictes, inclòs patir una malaltia incurable que els causi una angoixa física o mental “insuportable” per ser elegibles per a l'eutanàsia , però els metges decideixen en última instància qui ho pot fer o no.

En el període d'aproximadament 10 anys en què es va centrar l'estudi, gairebé 60.000 persones van decidir morir mitjançant l'eutanàsia als Països Baixos , segons el comitè de revisió d'eutanàsia del govern holandès. D?aquestes morts, el comitè ha publicat documents i dades sobre 900 casos en un esforç per la transparència.

Els investigadors de la Universitat de Kingston van observar aquests 900 casos i van trobar que 39 tenien autisme o una discapacitat intel·lectual. Dels 39, 18 eren menors de 50 anys.

Molts dels pacients van esmentar una sèrie de malalties mentals, físiques i relacionades amb l'edat com la raó per acabar amb les seves vides, inclosa la solitud insuportable.

Tot i això, vuit persones van esmentar que l'única causa del seu patiment eren factors relacionats amb la seva discapacitat intel·lectual , com l'aïllament social, la manca d'estratègies d'afrontament, la incapacitat per adaptar-se al canvi o la hipersensibilitat als estímuls.

Una de les autores principals de l'informe, Irene Tuffrey-Wijne, especialista en cures pal·liatives de la Universitat de Kingston, va qüestionar l'ètica d'acabar amb la vida dels autistes. “No tinc cap dubte que aquestes persones estaven patint”, va dir. "Però realment la societat està d'acord amb enviar aquest missatge, que no hi ha cap altra manera d'ajudar-los i que és millor estar mort?", va afegir.

Una de les vuit persones esmentades a l'estudi era un home autista d'uns 20 anys. Va informar que se sentia infeliç des de la infància i va ser assetjat regularment, segons les notes del seu cas.

L'home “anhelava els contactes socials però no podia connectar-se amb els altres” i finalment va decidir que volia morir perquè “haver de viure així durant anys era una abominació”.

El psiquiatre holandès Dr. Bram Sizzo estava preocupat per la tendència. "Alguns estan gairebé emocionats davant la perspectiva de la mort", va dir Sizoo. “Pensen que aquest serà el final dels seus problemes i el final dels problemes de la família”, va explicar.

En un terç dels casos, els metges holandesos van determinar que “no hi havia perspectives de millora” per a les persones amb autisme i amb discapacitat intel·lectual, segons l'estudi.