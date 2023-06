Foto: Europa Press

El Govern de França examinarà "totes les hipòtesis" per restablir l'"ordre republicà" després de l'onada de protestes dels últims dies , arran de la mort d'un adolescent tirotejat per la policia a Nanterre, cosa que per primera vegada implica posar sobre la taula la declaració potencial de l'estat d'emergència.

L'oposició conservadora ha reclamat aquesta mesura excepcional, que implica dotar de més poder les forces de seguretat i restringir llibertats, com a fórmula per tallar l'escalada de disturbis, que només dijous a la nit es va saldar amb més de 660 detinguts i prop de 250 agents i gendarmes ferits segons dades del Ministeri de l'Interior.

L'últim cop que França va declarar l'estat d'emergència va ser el novembre del 2015, amb motiu dels atemptats gihadistes de París. Inicialment, el Govern el pot adoptar durant un període de 12 dies, renovable si així ho estima el Parlament.

La primera ministra gal·la, Élisabeth Borne, que ha visitat amb el ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, una comissaria a Évry-Courcouronnes, ha promès que el Govern estudiarà quina és "la millor resposta" a l'actual escalada, en una reunió interministerial convocada d'urgència pel president, Emmanuel Macron