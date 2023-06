Policies detenen un manifestant durant les protestes a França | ep

La violència a França no deixa d?augmentar. Dos policies, que estaven fora de servei, van ser colpejats i apunyalats a Marsella , dijous 29 a la nit al divendres 30 de juny, durant els disturbis relacionats amb la mort de Nahel.

Un dels policies té una fractura del pis orbital i va ser apunyalat al canell, va dir el fiscal de Marsella a Marsella en un comunicat de premsa, especificant que ja no està hospitalitzat. El segon policia va ser víctima d'un traumatisme cranial i va ser hospitalitzat novament després del seu examen després de sentir-se malament.

Els dos homes van ser atacats per un grup de persones que van reconèixer un dels dos policies quan sortien amb automòbil del centre de la ciutat, en un carrer del districte 1 de Marsella. "Aquests dos agents de la policia judicial ahir van ser reconeguts i atacats per una vintena de joves, es torna molt preocupant per a nosaltres", subratlla amb France 3 Provence-Alpes Bruno Bartoccetti, del sindicat Unitat SGP Policia per a la zona Sud.

Segons ell, 20 policies van resultar ferits dijous a la nit a divendres a Bouches-du-Rhône, inclosos 12 a Marsella. “Inevitablement, a les nostres files hi ha molta preocupació, estem sent apuntats” , lamenta.

La fiscalia de Marsella va obrir una investigació i la va confiar a la policia judicial. Per fer front a possibles nous fets de violència divendres a dissabte a la nit, la comissaria va anunciar diverses mesures com el cessament del transport públic a partir de les 19.00 hores.