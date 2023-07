L'Exèrcit d'Israel a Yenín, Cisjordània. Foto: DPA

Almenys 3 palestins han mort i 27 han resultat ferits, dels quals 7 es troben en estat greu, com a conseqüència en una operació de l'exèrcit d'Israel a la ciutat cisjordana de Yenín, que ha inclòs bombardejos mitjançant la Força Aèria i la presència de forces terrestres.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han anunciat al seu compte de la xarxa social Twitter durant la mitjanit que els soldats israelians estan "atacant una infraestructura terrorista" a Yenín per tal de "contrarestar el terrorisme a tota la ciutat i al camp de refugiats de Yenín".

Les FDI han indicat que han atacat una caserna general de la facció de Yihad Islàmica a Yenín , que també ha estat utilitzat com a lloc d'observació, lloc de reunió de "terroristes armats", lloc on s'acumulaven armes i explosius, i refugi per als sospitosos de fer atacs en els últims mesos.

REACCIÓ DELS PALESTINS

Jihad Islàmica ha confirmat l'atac contra la infraestructura de la seva filial, el Batalló Yenín, alhora que ha confirmat que l'agressió "no aconseguirà els seus objectius" i que "Yenín seguirà sent un símbol de fermesa".

"Ienin no es rendirà i els nostres combatents estan decidits a confrontar i lluitar sense importar els sacrificis. L'enemic sionista té tota la responsabilitat per totes les conseqüències d'aquesta agressió", assenyala un comunicat.

A més, el líder del Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), Ismail Haniyeh, ha expressat que "la sang vessada a la terra de Yenín determinarà la naturalesa de la propera etapa de totes les direccions", fent una crida als cisjordans perquè donin suport a Yenín i defensin el seu poble.

El portaveu de Hamàs, Hazem Qassem, ha confirmat l'"agressió generalitzada" contra el braç armat, les Brigades Al-Qassam, "no aconseguirà els seus objectius i l'enemic sionista fracassarà". Així mateix, ha manifestat que el Govern encapçalat per Benjamin Netanyahu té " tota la responsabilitat” de l'agressió.

"El Yenín ha demostrat al llarg de la història que és indestructible i té una gran capacitat per resistir l'enemic", ha declarat, afegint que la resta de ciutats palestines continuaran el seu aixecament contra els crims d'ocupació.