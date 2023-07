La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen / @EP

La presidenta de la Comissió Europea , Ursula von der Leyen , ha assegurat aquest dilluns des de Madrid que confia plenament que la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea que aquest semestre assumeix Espanya serà "efectiva" sense que les properes eleccions del 23 de juliol alterin el seu funcionament.

"Independentment de quin sigui el resultat de les eleccions, jo confio que el Govern espanyol i les institucions siguin capaces de complir una presidència efectiva", ha dit en una roda de premsa amb el president del Govern, Pedro Sánchez, després de la reunió entre l?Executiu espanyol i el Col·legi de Comissaris per marcar l?arrencada de la presidència de torn del Consell de la UE que assumeix Espanya fins al desembre.

"Tinc plena confiança en el profund esperit europeu d'Espanya ", ha reblat la cap de l'Executiu comunitari, al cap d'unes quatre hores de reunió entre el conjunt de ministres que formen el Govern i la majoria de comissaris de l'Executiu de Von der Leyen.

La cap de l'Executiu comunitari ha advertit que la Unió afronta un "moment crucial" perquè l'actual legislatura emprèn la recta final abans de les eleccions europees del juny del 2024 i encara estan oberts els expedients d'un terç del total de propostes que la Comissió ha promogut durant el seu mandat.

"Per descomptat, no tot es conclourà però mostra la quantitat de feina que tenim al davant i els ciutadans esperen que complim amb les nostres polítiques", ha raonat la política alemanya, per explicar la importància que la presidència espanyola compleixi amb la seva agenda de treball prevista durant el semestre al marge del context electoral.

Sobre el mateix assumpte, Sánchez ha volgut traslladar un missatge d'"absoluta normalitat" respecte que un Estat membre compagini la presidència rotatòria del Consell de la UE i la celebració d'eleccions.

"Espanya, afortunadament, fa temps que està integrada a la Unió Europea i ha acumulat una experiència en la preparació de les presidències rotatòries de la UE que farà que tots aquests dossiers avancin i es puguin tancar la nostra presidència", ha defensat el president del Govern .

PACTE MIGRATORI

Entre els reptes del semestre, juntament amb la reforma del mercat energètic i la revisió de les regles fiscals, Espanya haurà de conduir els treballs per intentar assolir un acord sobre el Pacte de Migració i Asil que fa anys que està encallat per les enormes diferències entre els països del bloc respecte de com repartir-se la càrrega de l'asil.

Sánchez s'ha mostrat convençut que serà possible arribar a un acord "positiu" i "equilibrat" entre les demandes de solidaritat dels països a primera línia de l'entrada irregular de migrants, com Espanya, i la responsabilitat en el control de la frontera que els reclamen aquests altres socis del centre i est d'Europa.

Per això, el president espanyol ha apel·lat a la necessitat d'apropar posicions per a solucions comunes i no centrades a les "realitats nacionals". La reforma de la política de migració i asil encara l'han de negociar entre els Vint-i-set i el Parlament Europeu però els països han de definir encara sota presidència espanyola la seva posició en un dels expedients clau, el reglament per a gestió de crisi que haurà de definir la "solidaritat flexible ".

A la darrera cimera de líders de la UE la setmana passada, Hongria i Polònia van tractar sense èxit de revertir l'acord dels Vint-i-set sobre un altre dels expedients del pacte migratori pel qual els governs van recolzar crear un mecanisme per al repartiment de la càrrega del asil que obligarà els països que no acceptin rebre migrants reubicats a compensar aquesta manca de solidaritat amb fons addicionals o suport material.

Preguntat per això, Sánchez ha defensat l'acord en aquest punt malgrat l'enuig de Budapest i Varsòvia perquè va aconseguir la "legitimitat política" dels Tractats que estableixen que les qüestions migratòries es decideixen per majoria qualificada, sense necessitat d'unanimitat.

"Espero que puguem tancar aquest important dossier aquest semestre", ha insistit el president del Govern sobre una reforma que, ha recordat, porta "molt temps al calaix" i per fi hi ha una "possibilitat real de tancar".