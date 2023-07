L'emblema dels talibans. Foto: Europa Press

Els talibans han ordenat, aquest dimarts 4 de juliol, el tancament de tots els salons de bellesa a l'Afganistan , segons un comunicat circulat pel Ministeri per a la Prevenció del Vici i la Propagació de la Virtut , enmig de l'augment de les restriccions imposades per el grup a la població.

El text, recollit per la cadena de televisió Tolo TV, subratlla que la mesura deriva d'una "ordre verbal" del líder dels talibans, el mul·là Hebatulà Ajuntada, i afecta aquests centres a la capital, Kabul, i la resta de províncies afganeses.

La mesura s'emmarca en una bateria de restriccions als drets de la població, especialment de les dones, imposada pels talibans des del seu retorn al poder després de la presa de Kabul a l'agost del 2021, poc després de la fugida del país del llavors president , Ashraf Ghani.

La comunitat internacional s'ha mostrat molt crítica amb aquestes mesures, que inclouen la prohibició que les dones treballin per a organismes internacionals i organitzacions no governamentals, així com tancar aules per a nenes en cursos d'educació secundària i superior.