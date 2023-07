Disturbis a França / @EP

Diversos mitjans francesos han informat que la Fiscalia de Marsella està fent una investigació sobre la mort d'un home durant els disturbis de l'última setmana. Una de les causes que se sospita és l'impacte d'una pilota de goma disparada per la policia. L'home, de 27 anys, va perdre la vida dissabte passat i s'ha sol·licitat la intervenció de la Inspecció General de la Policia Nacional (IGPN), la qual s'encarrega d'investigar les actuacions de les forces de seguretat.

La Fiscalia considera que és "probable" que la mort de l'home fos produïda per un "cop violent al nivell del tòrax causat pel tret d'un projectil del tipus flash-ball", el nom amb què es reconeix aquests projectils de goma d'alta potència utilitzats a França com a eina antiavalots. El que no és clar de moment és si l'individu va participar en els disturbis o només es trobava a la zona en aquell moment. La víctima estava en estat crític en un carrer del centre de Marsella quan el van trobar a la nit i el van traslladar a l'hospital, on finalment va morir.

Per la seva banda, la família de Nahel , el jove que va morir la setmana passada a mans de la policia i la que va desencadenar tots aquests aldarulls, ha anunciat la seva intenció de presentar una querella contra el promotor d'un fons econòmic establert per recolzar la família de l'agent responsable dels trets. El fons es va crear divendres passat i ha estat promogut per Jean Messiha, un conegut polemista d'extrema dreta, i la mare del noi es querellarà en contra per “estafa en banda organitzada”.

Afortunadament, la tensió ha anat disminuint en els darrers dies . El Ministeri de Justícia va confirmar dimarts passat a la nit que un total de 3.625 persones havien estat detingudes des del començament de les protestes per la mort de Nahel, incloent-hi 1.124 menors d'edat. De les persones detingudes, 990 han comparegut davant la justícia (incloent-ne 480 en procediments de compareixença immediata) i 380 es troben a la presó provisional.