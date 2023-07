Foto: Twitter (@SovereignBain)

El rei britànic Carles III ha completat aquest dimecres 5 de juliol la seva segona coronació , en aquesta ocasió a Escòcia , en una simbòlica cerimònia en què s'han exposat davant seu alguns dels emblemes històrics de la Casa Reial i que, als voltants, s'ha vist esquitxada per protestes de grups que han exhibit pancartes contra la monarquia .

La catedral d'Edimburg ha acollit la cerimònia, a la qual també han assistit la reina Camil·la i el principal hereu al tron, el príncep Guillem, acompanyat de la seva dona. En aquesta ocasió, en els actes no hi ha participat el fill menor de Carles III, el príncep Enric, que viu als Estats Units allunyat de les obligacions de la família reial.

Igual que va passar als actes organitzats a Londres el 6 de maig, als d'Edimburg hi ha hagut presència política (el ministre principal escocès, Humza Yousaf, ha realitzat una de les lectures a la missa), però el protagonisme ha estat per al monarca , que ha rebut una espasa, un ceptre i la corona que va portar Maria I d'Escòcia l'any 1543. Una salva de 21 trets ha servit de colofó a la cita.

Milers de persones s'han concentrat als carrers de la capital d'Escòcia per ser testimonis de l'esdeveniment, si bé també hi ha hagut protestes antimonàrquiques al llarg del recorregut seguit pels reis i davant del Parlament. "No és el meu rei", deien algunes de les pancartes mostrades en aquesta concentració, que han transcorregut sense incidents.

Escòcia, governada per un partit independentista (l'Scottish Nationalist Party), és també el lloc on va morir el setembre del 2022 la reina Isabel II, que va passar les seves últimes setmanes de vida al castell de Balmoral.