Policies francesos. Foto: Europa Press

L'agent de la policia francesa que va matar l'adolescent Nahel M. la setmana passada a la ciutat de Nanterre ha denunciat que és objecte d'amenaces de mort, segons ha informat aquest divendres 7 de juliol el seu advocat.

L'agent, que ara mateix està imputat per homicidi voluntari i a la presó, ha decidit acudir als tribunals per denunciar aquestes amenaces, segons ha fet saber el seu lletrat, Laurent-Franck Liénard, en declaracions recollides per Le Figaro .

L'agent va disparar contra el jove el 27 de juny, quan aquest va arrencar un cotxe a la finestreta del qual estava tret el policia. La Fiscalia francesa ha estimat que la situació no presentava les circumstàncies necessàries perquè el policia obrís foc.

Tot i que el Ministeri de l'Interior té registrades més de 3.600 detencions des de l'inici de la crisi, les dades s'han reduït les últimes jornades.

El president francès, Emmanuel Macron, va afirmar dimarts 4 passat que ja havia passat el "bec" dels disturbis, encara que va apel·lar a la prudència davant la possibilitat que ressorgissin els disturbis. El Govern, que ha estrènyer llaços amb els alcaldes de les localitats afectades, vol promoure una llei d?urgència per agilitzar la reconstrucció.