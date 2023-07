El president turc, Recep Tayyip Erdogan. Foto: Europa Press

Turquia va confirmar, dilluns 10 de juliol, la retirada del veto que mantenia fins ara a l'entrada de Suècia a l'OTAN, després de la reunió concertada pel secretari general aliat, Jens Stoltenberg, amb el president turc, Recep Tayyip Erdogan, i el primer ministre suec, Ulf Kristersson , la vespra de la cimera de líders aliats a Vílnius, Lituània.

Stoltenberg ha anunciat en roda de premsa des del país bàltic que Erdogan ha acordat desbloquejar la ratificació de l'adhesió de Suècia a l'OTAN i portarà la qüestió a la Gran Assemblea Nacional turca "com més aviat millor" per a la seva votació parlamentària. Tot després de la reunió que representava l'últim intent de tancar un acord polític per desbloquejar l'adhesió d'Estocolm a l'organització militar i convertir-se en el 32è aliat.

"Estic content d'anunciar que com a resultat de la trobada Erdogan ha acordat portar el protocol d'adhesió a l'assemblea turca com més aviat millor i treballar de prop amb l'assemblea per assegurar la ratificació", ha confirmat l'exprimer ministre noruec davant la premsa.

Stoltenberg ha considerat "històric" el pas fet per Ankara i ha assegurat que "beneficia la seguretat de tots els aliats en un moment crític". D'aquesta manera, Estocolm completarà la seva adhesió més d'un any després d'iniciar el procés amb Finlàndia, que ja va ser acceptada pels aliats el mes d'abril passat, després d'esquivar el veto turc i deixar enrere Suècia.

"Això és bo per a tots nosaltres. Per a Suècia, que es convertirà en membre de ple dret de l'aliança, i per a Turquia perquè és un aliat de l'OTAN que es beneficiarà d'una OTAN més forta", ha defensat.

Sobre els terminis perquè Suècia sigui oficialment membre de l'aliança, Stoltenberg ha evitat donar dates exactes, ja que ara és a les mans del Parlament turc gestionar la ratificació. "Però es tracta d'un compromís clar i el president Erdogan ha deixat clar que passarà com més aviat millor", ha recalcat.

Per part seva, el primer ministre suec, Ulf Kristersson, ha considerat que l'anunci de l'entrada a l'OTAN és un "molt gran pas". "Ha estat un llarg dia i un llarg viatge en el camí cap a l'adhesió de Suècia a l'OTAN", ha declarat aquesta nit, segons recull el diari suec Aftonbladet .

"Avui hem fet un pas molt, molt gran en el camí cap a la plena ratificació", ha manifestat Kristersson, que ha assenyalat que aquesta mesura ha estat el seu "objectiu durant molt de temps". "Tots han treballat increïblement dur perquè això passi", ha afegit.

Kristersson ha indicat que es tracta de "continuar" amb els "grans esforços conjunts" per lluitar contra el crim organitzat i el terrorisme". "Per mi, ha estat important subratllar, també per la part turca, que aquest és un compromís a llarg termini per part de Suècia", ha sostingut.

Alhora, s'ha referit a la crema d'un exemplar de l'Alcorà a Estocolm, que ha posat en tensió les relacions entre Suècia i països àrabs i de majoria de musulmana, sostenint que, encara que sigui legal la crema, “no sempre ha de ser apropiat ". També ha considerat que aquesta acció "es fa en gran mesura per fer malbé les relacions de Suècia amb Turquia en particular o per interrompre el procés d'adhesió".

"Acollim amb satisfacció el compromís de Turquia de transmetre al Parlament turc els protocols d'adhesió de Suècia a l'OTAN i treballar amb el Parlament per assegurar-ne la ratificació. El fet que Suècia es converteixi en el nostre 32è aliat de l'OTAN reforçarà l'aliança i contribuirà a la seguretat europea", ha declarat el secretari del Departament d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, al compte de Twitter.

Per part seva, el canceller alemany, Olaf Scholz, ha assegurat que el procés d'adhesió de Suècia a l'OTAN i l'entrada de Turquia a la Unió Europea són dos processos separats i que "no s'haurien d'entendre com a qüestions relacionades", segons ha publicat l'agència alemanya DPA .