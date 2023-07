Policies russos busquen el grup. Foto: DPA

Al voltant de 20 persones, inclosos 11 nens, han estat donats per desapareguts quan feien una excursió al riu Usva, situat a la província de Perm, ubicada al centre de Rússia.

El Ministeri d'Emergències del país ha indicat que estaven fent ràfting al riu i que han estat donades per desaparegudes i ha lamentat que "atès que el grup no s'havia registrat, no es compta amb tota la informació necessària per a la cerca".

"Tot està sent aclarit i s'està portant a terme una cerca en paral·lel", ha manifestat. Les autoritats de la regió de Kama han especificat que el grup de turistes va anar a fer ràfting a la localitat de Srednyaya Usva a partir del 4 de juliol, al llarg d'una ruta que s'havia d'estendre 175 quilòmetres.

El conductor del grup es reuniria amb ells el passat diumenge 9 a Usva, però el grup no es va presentar, per la qual cosa un cop passat un temps sense notícies d'aquestes persones s'ha contactat amb les autoritats per inspeccionar la ruta per intentar localitzar aquestes persones, tal com ha recollit l'agència TASS .