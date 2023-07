Orbán, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, ha indicat aquest divendres 14 de juliol que una adhesió immediata d'Ucraïna a l'OTAN podria provocar l'esclat d'una nova guerra mundial i s'ha mostrat crític amb el lliurament de bombes de dispersió per part dels Estats Units Units a Kíev per fer front a la invasió de Rússia.

"Si Ucraïna hagués estat admesa a l'OTAN (a la recent cimera de Vílnius), ens hauríem vist sumits a la Tercera Guerra Mundial", ha dit en una entrevista concedida a l'emissora hongaresa Kossuth , abans d'afegir que "això hauria significat que l'OTAN està en guerra amb Rússia”.

Així, ha indicat que "cal entendre Ucraïna, que està en guerra", si bé ha posat èmfasi que "la majoria no vol assumir el risc d'una guerra mundial. "Si acceptem la posició dels ucraïnesos, ens veiem arrossegats una guerra", ha reiterat.

Orbán ha recalcat que “els ucraïnesos tenen un estil de comunicació i interacció poc usual”. "Són agressius, demandants i imposen pressió moral als altres", ha asseverat, tal com ha recollit el diari hongarès Magyar Hírlap.

En aquesta línia, ha dit que la decisió dels Estats Units de lliurar bombes de dispersió a Kíev "no acosta un metre la pau". "La situació empitjorarà, el que és perillós és difícil", ha apuntat Orbán, que ha recordat que "cents i milers de persones hi moren cada dia".

"Per això volem un alto el foc i negociacions de pau. L'escalada del conflicte podria arribar a Transcarpatia --una província ucraïnesa situada al sud-oest del país, a la frontera amb Eslovàquia, Hongria i Romania-- i també a Hongria", ha advertit.

D'altra banda, ha criticat que “els occidentals volen una guerra, volen la continuació de la guerra”. "El nombre de persones a favor de la guerra és encara aclaparador. Pocs parlem la veu de la pau, així que ens hem de preparar perquè la guerra i les sancions no desapareguin de les nostres vides", ha puntualitzat.

"Si els nord-americans volguessin, hi hauria pau demà al matí. No sé per què no fan res i no vam obtenir una resposta en aquesta cimera de l'OTAN", ha indicat Orbán, que ha recordat que "Ucraïna no té indústria militar ni l'equipament necessari per continuar la "guerra" sense suport internacional.