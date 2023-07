Pont de Crimea / @EP

Almenys dues persones han mort i una tercera ha resultat ferida en un incident al pont de Kerch, infraestructura que connecta la península de Crimea amb la Rússia continental, sobre el qual les autoritats locals no han proporcionat més detalls malgrat que mitjans ucraïnesos apunten que es tracta d'una explosió.

El governador de la regió russa de Belgorod, Viacheslav Gladkov, ha confirmat que les víctimes es trobaven en un "automòbil accidentat" amb matrícula de la regió. Al vehicle hi havia una família, els pares han mort, i la filla, menor d'edat, ha resultat ferida i està sent traslladada a un hospital.

Per la seva banda, el governador de Crimea, Sergei Aksenov, ha anunciat la suspensió del trànsit al pont de Kerch, sense proporcionar informació sobre el tipus d'incident. Els vehicles que es trobaven esperant per creuar el pont --al voltant d'un miler de cotxes-- han començat a capgirar, segons ha informat l'agència de notícies russa Interfax.

"Atesa la situació actual, demano als residents i turistes de la península que s'abstinguin de viatjar pel pont de Crimea i, per raons de seguretat, triïn una ruta terrestre alternativa a través de les noves regions", ha indicat l'assessor de les autoritats de la península de Crimea, Oleg Kryutxkov, en referència als territoris ucraïnesos annexionats.

Les autoritats han remarcat que Crimea compta amb productes bàsics com menjar i combustible. Alhora, han indicat que han obert una línia directa amb la seu de coordinació per als afectats de l'"emergència". Hores després s'ha reprès el trànsit ferroviari al lloc, segons ha assenyalat l'Oficina Operativa de Crimea a través del seu compte a Telegram.

"El trànsit de ferrocarril s'ha reiniciat. El tren de Simferopol a Moscou ha sortit cap al territori de Krasnodar", ha apuntat, després de més de cinc hores aturat a les vies. L'incident ha provocat a més retards en altres trens dirigits a Moscou i Rostov.

Després del succés, el president del Consell Estatal de Crimea, Vladimir Konstantinov, ha acusat el "règim terrorista de Kíev" de "cometre un nou crim". "Han atacat el pont de Crimea. A Kíev han de saber que la part automòbil de la cruïlla és un objecte exclusivament civil, però això no ha detingut els terroristes. Tampoc els aturarà en el futur", ha criticat.

"Només poden ser detinguts si se'ls priva la possibilitat física de donar aquests cops", ha manifestat, abans d'incidir que "per això cal posar sota control tota la costa del mar Negre, lliurar Xerson, Mikolaiv i Odessa". "Sense acords amb ells. Usaran qualsevol acord per colpejar-nos. No tenen èxit al camp de batalla, així que recorren a activitats terroristes", ha argumentat.

Per acabar, Konstantinov ha fet una crida a la calma i ha ressenyat que "la línia de ferrocarril no s'ha vist malmesa per l'atac". "Crimea està connectada a la Rússia continental per un corredor territorial al nord i tenim experiència en el trànsit de ferris. No estem aïllats. Garanteixo que les conseqüències de l'atac terrorista seran ràpidament eliminades i que els terroristes respondran pels seus actes", ha dit. .

Fonts del Servei de Seguretat d'Ucraïna (SBU) han indicat en declaracions a l'agència ucraïnesa de notícies Ukrinform que el succés ha estat part d'una operació especial de les forces ucraïneses . "Va ser difícil arribar al pont, però al final ho hem aconseguit fer", han ressaltat, abans de recordar que el cap de l'SBU, Vasil Maliuk, va dir en el passat que el pont és un objectiu legal.

Per contra, la portaveu de les Forces de Defensa i Seguretat al Sud, Natalia Gumeniuk, ha recalcat que l'incident podria ser "una provocació" per part de Rússia davant l'expiració de l'acord sobre l'exportació de gra des de ports ucraïnesos, signat a juny de 2022 amb la mediació de Nacions Unides i Turquia, tal com ha recollit el diari ucraïnès 'Suspilne'.

"És característic que, amb una concentració tal del grup naval en aquesta zona i les tensions generals en el context dels dubtes sobre la pròrroga de l'acord de gra es creïn provocacions similars, que les autoritats ocupants de Crimea comuniquen immediatament i en veu molt alta . És una forma típica de resoldre aquests problemes per part de la potència ocupant a Crimea i el país agressor en general”, ha valorat Gumeniuk.

Aquest pont va ser escenari a principis d'octubre d'una forta explosió en el marc de la guerra amb Ucraïna que va deixar fora de servei la infraestructura durant uns quants mesos al·legant "treballs de reparació i restauració".

Aquella destrucció parcial del pont de Kerch va suposar un dels cops més simbòlics contra Rússia des de l'inici de la seva ofensiva militar al febrer. Les autoritats russes van culpar des d'un primer moment la Intel·ligència ucraïnesa d'estar darrere de l'atac, i van confirmar diversos arrestos en el marc d'una investigació per suposat terrorisme.

Inaugurat per Putin el 2018, és una de les obres d'infraestructura més importants de la península des de la seva annexió el 2014 i un exemple simbòlic i pràctic de la connexió d'aquest territori a Rússia. L'estructura, de 19 quilòmetres de longitud, comprèn una via de transport ferroviari i una autovia