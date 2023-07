Migrants en un campament. Foto: Europa Press

El Ministeri de l'Interior de Líbia ha informat aquest dilluns 17 de juliol del rescat, en col·laboració amb treballadors de l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), de diverses desenes de migrants africans a la frontera amb Tunísia , després que, denuncien, les autoritats d'aquest país els haurien alliberat al desert.

"Les patrulles de la Guàrdia Fronterera van rescatar desenes de migrants il·legals que fugien de les autoritats tunisines cap a les zones frontereres de Líbia", ha assenyalat el Ministeri de l'Interior en un comunicat.

A la nota, Líbia ha precisat que el rescat d'aquestes persones s'ha fet en col·laboració amb l'OIM, que ha repartit aliment, roba i refugi temporal als afectats fins que es prenguin altres mesures posteriors.

En un vídeo publicat també per les autoritats líbies, dos homes de Nigèria afirmen haver estat copejats per soldats tunisians i portats juntament amb altres persones a una zona desèrtica, on els van dir que creuessin a Líbia, mentre que un altre assegura que els van retirar i cremar els passaports. Aquestes fonts assenyalen que van passar dos dies al desert abans de ser trobats.

Aquest esdeveniment té lloc tot just un dia després que la Unió Europea i Tunísia hagin signat un acord pel qual el país del nord d'Àfrica es compromet a cooperar amb Brussel·les en matèria d'immigració a canvi d'un paquet d'ajuda financera uns 900 milions d'euros.