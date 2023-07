Imatge d'un vaixell de càrrega amb gra procedent d'Ucraïna / @EP

Les autoritats russes han anunciat aquest dilluns que el país posa fi a l'acord d'exportació de gra aconseguit per primera vegada el juliol del 2022 en plena invasió russa d'Ucraïna després de denunciar incompliments per part de Kíev.

La portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zakharova, ha indicat que "les parts ucraïnesa i turca han estat notificades de la finalització, així com les Nacions Unides", a qui ha traslladat les "objeccions" de Moscou al respecte després de negar-se a prorrogar el acord.

Així, ha indicat que les autoritats tenen previst oferir més detalls sobre això en un futur proper, segons ha recollit l'agència de notícies Interfax. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha assenyalat que Rússia està disposada a tornar a l'acord "quan es compleixin les seves demandes".

"L'acord d'exportació de gra a través del mar Negre era vàlid fins avui. Tal com va dir el president anteriorment, la data límit era el 17 de juliol però, malauradament, la part del pacte que concerneix Rússia no s'ha posat a marxa, per això s'ha posat fi a l'acord", ha explicat, tal com ha recollit el diari 'Izvestia'.

Tot i que l'anunci s'ha produït després de l'atac contra el pont de Kerch, a la península de Crimea, on han mort dues persones, Peskov ha aclarit que són "esdeveniments no relacionats entre si" i ha desvinculat la mesura de l'incident.

"No, això no està relacionat. Fins i tot abans de l'atac, la postura de (el president rus, Vladímir) Putin era la mateixa. Tan aviat com es compleixin els requisits, Rússia tornarà a l'acord ", ha manifestat.

L'acord d'exportació de gra es va assolir fa un any a la ciutat turca d'Istanbul amb la mediació de les autoritats turques i les Nacions Unides. El pacte permetia exportar cereals ucraïnesos i productes agrícoles russos a través dels ports del mar Negre i de l'estret del Bòsfor. Durant el cap de setmana, Putin va insistir que no percebia un compliment de les condicions per estendre aquest acord, que expirava aquest mateix dilluns.

COM AFECTA AQUESTA SUSPENSIÓ DEL PACTE?

La finalització d'aquest pacte provocarà l'estancament del flux de productes d'un dels principals exportadors de productes agrícoles. Atenent-nos a la llei de l'oferta i la demanda, això implicarà que els preus tornaran a augmentar de manera significativa, tal com va passar el maig del 2022. Cal recordar que els costos del blat i el blat de moro van assolir nivells sense precedents, segons la ONU.

Algunes de les zones del planeta on més afectarà aquesta situació és a l'Àfrica, l'Orient Mitjà i l'Àsia, on la pandèmia del Covid-19 i els seus efectes ja havien agreujat la situació alimentària. A Ucraïna, el cultiu i l'exportació de blat, blat de moro i ordi són activitats predominants. Segons la Comissió Europea, aquest país atacat representa el 10% del mercat mundial de blat, el 15% de blat de moro i el 13% d'ordi.

ALIMENTS QUE ES VEURAN PERJUDICATS

Els aliments que es veuran perjudicats per aquest augment de preus són:

Pa : Tant el pa blanc com l'integral estan fets de grans de blat.

: Tant el pa blanc com l'integral estan fets de grans de blat. Cereals per esmorzar Molts cereals per esmorzar estan fets amb grans, com el blat, la civada, el blat de moro o l'arròs.

Molts cereals per esmorzar estan fets amb grans, com el blat, la civada, el blat de moro o l'arròs. Pasta : La pasta s'elabora principalment amb grans de blat, encara que també hi ha opcions de pasta fetes amb altres grans com el blat de moro, l'arròs o la quinoa.

: La pasta s'elabora principalment amb grans de blat, encara que també hi ha opcions de pasta fetes amb altres grans com el blat de moro, l'arròs o la quinoa. Arròs L'arròs és un gra bàsic que es consumeix àmpliament en moltes cultures i s'utilitza com a base per a molts plats.

L'arròs és un gra bàsic que es consumeix àmpliament en moltes cultures i s'utilitza com a base per a molts plats. Productes de fleca: Galetes, pastissos, magdalenes i altres productes fornejats sovint contenen farina de blat o altres grans en la seva composició.

Galetes, pastissos, magdalenes i altres productes fornejats sovint contenen farina de blat o altres grans en la seva composició. Truites Les truites són un menjar popular en moltes cultures i s'elaboren amb grans de blat de moro o blat.

Les truites són un menjar popular en moltes cultures i s'elaboren amb grans de blat de moro o blat. Barres de cereals Les barres de cereals generalment contenen una barreja de grans com civada, blat, arròs inflat i altres ingredients.

Aquests són només alguns exemples, però hi ha molts altres aliments que inclouen grans en la composició o com a base principal de la seva elaboració.