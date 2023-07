L'embarcació. Foto: Europa Press

El Bibby Stockholm és una embarcació que servirà, properament, per acollir 500 homes que vulguin demanar asil al Regne Unit . Aquest dimarts 18 de juliol ha arribat a Portland, una localitat del sud-oest anglès.

Un periodista de la BBC ha pogut visitar la localitat on s'ubicarà aquest enorme vehicle, i ha recollit les queixes dels veïns, que consideren que el govern "pensa que Portland és un escombriaire" i "creuen que no importem i creuen que no armarem un escàndol", assegurant que la localitat "ha estat tractada amb menyspreu".

A més, diverses associacions de drets humans han mostrat el seu rebuig pel que consideren un atemptat contra la llibertat i la dignitat dels usuaris de la barcassa , que no podran desembarcar sense permís, considerant que és una “presó flotant”.

El Govern britànic ha argumentat aquesta mesura dient que servirà per "abaratir el cost d'acolliment temporal de migrants" mentre es resol la sol·licitud. Fins ara, molts estaven en hotels. L'executiu explica que els ocupants tindran assistència mèdica, càtering i seguretat les 24 hores del dia.