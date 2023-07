Foto: Europa Press

Ricardo Martinelli , qui va ser president del govern de Panamà entre 2009 i 2014 , ha estat condemnat a 10 anys i 8 mesos de presó per blanqueig de diners en la compra d'un grup de mitjans de comunicació en l'anomenat cas New Business i pel qual haurà de pagar una multa de 19,2 milions de dòlars (17 milions d'euros).

Martinelli, que tenia aspiracions de tornar a la Presidència de Panamà el 2024, ha estat condemnat per blanqueig dels fons que va utilitzar per aconseguir accions d'Editora Panamà Amèrica, propietària de diaris com Crítica , o Día a Día, detalla el diari Estrella de Panamá.

La jutgessa Baloisa Marquínez ha donat la raó a l'acusació quan sosté que tant Martinelli com una altra dotzena d'acusats es van valer d'una xarxa de societats i testaferros per simular negocis per assolir els objectius de desviar diners públics. Finalment, han estat condemnats l'expresident i quatre persones més.

Martinelli, que s'havia convertit en el primer candidat a les presidencials del 2024 pel populista de dretes Realitzant Metas, té aquest any un altre judici pendent pels suposats suborns que hauria rebut de la constructora brasilera Odebrecht, present com a agent corruptor en diverses causes per tot el continent llatinoamericà.

Els condemnats poden encara apel·lar al Segon Tribunal de Justícia i en cas que la nova decisió els sigui contraria, encara podrien invocar un recurs de cassació. Fins que no sigui ferm, Martinelli, favorit en alguns sondejos, podria participar a les presidencials previstes per al maig del 2024.