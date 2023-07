Lleona / Freepik

Els habitants de Berlín han estat alertats que un gran felí està solt per la ciutat i han de romandre a casa per no patir cap risc.

Daniel Keip, el portaveu de la Policia, ha explicat al diari Bild que diversos "testimonis van veure un depredador arrabassant un senglar a la mitjanit. També hem rebut imatges de vídeo. Segons aquestes, es tracta d'una lleona. De moment no tenim motius per dubtar de la seva autenticitat”.

Davant d'aquesta alerta, la policia ha demanat als ciutadans que no surtin de casa a les onades de Kleinmachnow, Teltow i Stahnsdorf. També han alertat que les mascotes no haurien de sortir de casa.

Per caçar la felina, un grup de veterinaris i caçadors amb pistoles tranquil·litzants s'han unit als agents de policia.