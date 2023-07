Foto: Europa Press

El portaveu del Departament d'Estat dels Estats Units, Matthew Miller, ha assegurat que l'Administració Biden continuarà treballant perquè el soldat nord-americà Travis King, que va creuar la frontera amb Corea del Nord, torni fora de perill.

"La Casa Blanca, el Pentàgon, nosaltres al Departament d'Estat i l'ONU estem col·laborant per obtenir informació respecte al benestar i al parador del soldat King", ha declarat Miller durant una roda de premsa.

"Encara estem recopilant fets, i vull deixar molt clar que l'administració ha treballat i seguirà treballant activament per garantir-ne la seguretat i tornar-lo a casa amb la família", ha afegit el portaveu.

En una nota confirmant el que va passar a Europa Press , un dels portaveus del Departament d'Estat va precisar dimarts que un militar nord-americà "va creuar voluntàriament i sense autorització" la Línia de Demarcació Militar cap a Corea del Nord.

La identitat de King va ser confirmada per la seva mare dimecres 19, que va dir que estava impactada després de ser notificada que el seu fill havia creuat la frontera amb Corea del Nord. "No imagino Travis fent una cosa així", va manifestar Claudine Gates, resident a Racine, Wisconsin.

D'altra banda, fonts legals citades per l'agència sud-coreana de notícies Yonhap van revelar que King va ser sentenciat a una multa de cinc milions de wones (al voltant de 3.520 euros) al febrer després de causar danys a un cotxe patrulla a la capital del país, Seül.

L'home va ser acusat de copejar en repetides ocasions una porta del vehicle durant un incident a l'octubre del 2022 al districte de Mapo, on va ser detingut. Així mateix, van ressenyar que King no va cooperar amb els agents que li van demanar que es van identificar i va proferir insults contra Corea del Sud.

Prèviament, va ser acusat de donar un cop de puny a la cara a un ciutadà sud-coreà en una discoteca el setembre del 2022, si bé no va ser imputat pel fet que la víctima va dir que no volia que el soldat fos castigat, sempre segons les fonts citades per la agència Yonhap .

D'altra banda, fonts del Departament de Defensa citades per CNN van indicar dimarts que el detingut s'enfrontarà a mesures disciplinàries per part de l'Exèrcit i van especificar que es va unir com a civil un tour turístic abans de tornar als Estats Units. Durant aquest, va creuar sense permís a territori nord-coreà.

La Zona Desmilitaritzada separa les dues Corees i la frontera és una de les àrees més fortificades del món. Hi ha mines terrestres i tanques elèctriques i de filferro d'arç, a més de guàrdies armats que vigilen la zona constantment.