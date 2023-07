Almenys 2 persones han mort i 6 més han resultat ferides aquest dijous 20 de juliol al matí per un tiroteig al districte financer de la ciutat d'Auckland, al nord de Nova Zelanda.

L'atacant, un jove de 24 anys que portava un braçalet electrònic, ha ingressat cap a les 7.00 hores en una zona en construcció del districte financer.

La policia ha confirmat la mort del tirador. Un agent de Policia es troba entre els sis ferits, segons ha confirmat el primer ministre del país, Chris Hipkins, al compte de Facebook.

"L'opinió de les autoritats és que no hi ha risc per a la seguretat nacional. No hi ha canvis en el nivell d'amenaça per a la seguretat de Nova Zelanda. (...) Sembla que es tracta de l'acció d'un sol individu", ha dit informat Hipkins.

A més, ha informat del succés els organitzadors del Mundial de Futbol Femení aAustràlia i Nova Zelanda i han confirmat que seguiran amb la planificació prevista.

Les autoritats locals han fet una crida a la població per evitar l'escena del succés.