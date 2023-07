Foto: Europa Press

Un grup de hackers amb base a la Xina ha accedit al correu electrònic de l'ambaixador dels Estats Units al país asiàtic, Nicholas Burns , i dos alts funcionaris més, enmig d'una campanya per recopilar dades d'Intel·ligència, segons han informat funcionaris nord-americans a la cadena CNN .

Els altres dos afectats són Daniel Kritenbrik, assistent per a l'Àsia Oriental del secretari del Departament d'Estat, Antony Blinken, i la secretària del Departament de Comerç, Gina Raimondo.

A més, els hackers han aconseguit el sistema de correu electrònic no classificat del Govern nord-americà, encara que els funcionaris del país treballen assumint que qualsevol arxiu d'aquesta xarxa pot ser sotmesa a espionatge cibernètic.

Segons la font esmentada, la Casa Blanca creu que aquestes operacions han permès a Pequín esbrinar la posició nord-americana respecte a la visita de Blinken a la Xina el mes de juny passat.

Les autoritats nord-americanes van patir un altre atac el 12 de juliol passat en què els hackers van accedir a nombrosos comptes de correu electrònic de dues dotzenes d'organitzacions, entre les quals hi havia algunes agències del Govern dels Estats Units.

Aquesta "aparent" campanya d'espionatge va tenir com a objectiu obtenir informació sensible, segons comunicats de Microsoft i de la Casa Blanca recollits per la cadena CNN.

De fet, un oficial del Departament d'Estat ha assegurat que Blinken va comentar l'incident amb el diplomàtic xinès Wang Yi a la reunió que van mantenir la setmana passada. El secretari d'Estat va assegurar que, encara que no podia donar-ne detalls, va assegurar que l'incident estava sent investigat.

Funcionaris dels Estats Units han repetit en els últims anys que la Xina és "el més avançat dels adversaris" al ciberespai, i l'FBI ha assegurat que Pequín té un programa de pirateria informàtica més gran que el de tots els altres països junts, cosa que la Xina ha negat, segons la cadena esmentada.

A això se li afegeix els informes recents d'un "sofisticat equip" darrere dels atacs, raó per la qual els analistes del Govern i de Microsoft van tenir problemes per identificar la manera com van accedir als comptes.