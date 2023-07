Tony Bennet / Wikipedia Commons

El cantant Tony Bennet ha mort aquest divendres als 96 anys a Nova York, la seva ciutat natal, segons ha informat The Associated Press. Bennet va ser diagnosticat amb Alzheimer en 2016, però no va deixar d'actuar i gravar cançons fins al 2021.

Bennet és famós pel seu estil vocal distintiu i la seua habilitat per a interpretar balades i estàndards de jazz. Al llarg de la seua carrera, Tony Bennett ha guanyat múltiples premis i reconeixements, inclosos 18 premis Grammy, inclòs el prestigiós premi a la Trajectòria en 2001. Alguns dels seus èxits més coneguts inclouen "I Left My Heart in San Francisco", "Fly Me to the Moon" i "The Best Is Yet to Come", entre d'altres.

Tony Bennett ha sigut una figura influent en la indústria de la música i ha treballat amb molts artistes destacats al llarg dels anys. El seu llegat en la música i la seva contribució al jazz han sigut àmpliament aclamats i han guanyat el respecte de músics i fanàtics a tot el món. De fet, fins Frank Sinatra es va referir a ell com un dels cantants "més grans del món".

En els últims temps, Tony Bennett ha continuat deixant un impacte significatiu en la indústria musical. Un dels moments més memorables va ser la seva col·laboració amb la ja morta Amy Winehouse en la cançó "Body and Soul". A més, va llançar un àlbum a duo amb la talentosa Diana Krall, mostrant la seva habilitat per a fusionar la seva veu amb altres artistes destacats.

Una altra interessant col·laboració va ser amb Lady Gaga, amb qui va realitzar diversos enregistraments. De fet, a l'agost de 2021 Tony Bennett va fer la seva última aparició pública en el Radio City Music Hall precisament al costat de Lady Gaga. Aquesta col·laboració va demostrar una vegada més la seva versatilitat i capacitat per a connectar amb diferents generacions d'oients.