Foto: Google Maps

El primer ministre francès al Matignon el Comitè Interministerial de Seguretat Viària (CISR) va anunciar la qualificació d'"homicidi vial", denominació que reclamen les associacions de defensa de les víctimes vials. "Vam tenir un homicidi per part d'un conductor (...). Demà, en lloc de parlar d'homicidi culpós, parlarem d'homicidi vial: no canviem res més, canviem el nom dels fets", va indicar Matignon diumenge a la nit en desvetllar aquesta mesura.

Les famílies de les víctimes estaven "commocionades per aquesta qualificació d'homicidi", va argumentar la comitiva del primer ministre. El canvi de nom també s'aplicarà a les lesions, també qualificades com a "involuntàries".



La mesura, “no canvia res en termes de repressió. Però és un reconeixement a les víctimes", va insistir Matignon, que pretén "recolzar-les millor".



Associacions i advocats de víctimes no van amagar certa decepció. "Encara pensàvem que anirien més enllà del canvi semàntic. És millor que res, però ¿quin és el missatge? Sobretot volíem sancions més dures i mesures de suport", segons Jean-Yves Lamant, president de la Lliga contra la violència viària. "No és un revés, però és una oportunitat perduda. No tindrà cap efecte en la realitat de les coses", va dir.



Per a Vincent Julé-Parade, advocat especialitzat en la defensa de víctimes de violència viària, la proposta del Govern és "una mesura que no costa res", "cosmètica", "que no és valent".

En convertir-se en "homicidi vial" per una modificació del codi penal, l'"homicidi sense premeditació" comès per un conductor seguirà sent punible amb fins a 5 anys de presó i 75.000 euros multa. Les penes en què s'incorri quedaran augmentades a set anys de presó i multa de 100.000 euros amb alguna circumstància agreujant (conducció en estat d'embriaguesa o estupefaents, manca de permís de conducció, atropellament, excés de velocitat, etc.), deu anys i 150.000 euros si hi concorren diverses.