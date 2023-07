Twitter: @Pordenonetoday

Itàlia va viure aquest dilluns una de les tempestes més violentes que es recorden, on hi va haver pluja, calamarsa, raigs i ràfegues de vern sobtades a diverses zones del país, però centrat sobretot a Milà. A la ciutat italiana es van quedar amb carrers abandonats i amb arbres caiguts, però la pitjor part se la va emportar el nord del país, on van morir dues persones.

Una de les ciutats on s'ha viscut aquesta calamarsa ha estat Brugnera, on han caigut pedres de fins a 20 centímetres de diàmetre, tal com s'aprecia en aquesta imatge.

Molts usuaris han deixat constància del temporal, on es poden apreciar fins i tot cotxes destrossats per l'efecte de les pluges.

L'alcalde de Milà, Beppe Sala , va analitzar els danys a les xarxes socials: “Hem viscut una nit d'insomni. El vent a la ciutat va superar els 100 quilòmetres per hora. La situació no és fàcil, però els puc assegurar que el personal està treballant des d'ahir a la nit”.

L'ajuntament ha ordenat tancar tots els parcs urbans tancats i ha prohibit accedir a les zones arbrades obertes i no tancades. L'alcalde va afegir que el Castell Sforzesco , un dels principals palaus i museus de Milà, va ser tancat per raons de seguretat després de la caiguda d'arbres.