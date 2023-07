Aquest dimecres ha mort als 56 anys la cantant irlandesa Sinead O'Connor. Fins ara, no s'han proporcionat més detalls sobre les causes de la seva mort, però ha mort 18 mesos després de la tràgica pèrdua del fill de 17 anys, que va estar desaparegut durant una setmana abans de ser trobat sense vida. Durant aquest període, Sinead O'Connor va fer una desesperada crida per trobar-ho.

Va guanyar reconeixement internacional a la dècada de 1990 amb el llançament del seu àlbum "I Do Not Want What I Haven't Got" el 1990, que incloïa el seu exitós senzill "Nothing Compares 2 U". La cançó es va convertir en un gran èxit a nivell mundial i va catapultar la seva carrera a la fama.

Sinéad O'Connor ha estat elogiada per la seva veu poderosa i emotiva, i també ha estat coneguda per ser una artista polèmica a causa del seu activisme i les seves opinions franques sobre qüestions socials i polítiques. Al llarg de la seva carrera, ha abordat temes com ara els abusos sexuals, la religió, els drets de les dones i la política.

El 2018, la cantant va canviar el seu nom a Shuhada'Davitt i recentment va compartir una cançó de Bob Marley en honor al seu fill, un dels quatre que ha tingut al llarg de la seva vida.