Foto: Pixabay

Aquest dimecres passat, tres exoficials militars van compartir davant el Congrés que havien tingut trobades amb objectes voladors d'alta tecnologia (Ovnis), la naturalesa dels quals resultava inexplicable. Entre ells, l'oficial David Grusch va afirmar que el govern dels Estats Units manté en secret restes extraterrestres.

Davant d'aquestes declaracions, el Pentàgon ha sortit a la palestra per negar que tingui restes d'una nau extraterrestre.

"Em van informar, en el curs dels meus deures oficials, d'un programa d'enginyeria inversa i recuperació d'accidents UAP de diverses dècades ", va explicar David Grush , que va treballar durant 14 anys com a oficial d'intel·ligència a la Força Aèria dels Estats Units.

Grusch, amb la designació oficial de denunciant, també va exposar les mesures d'intimidació a què va haver de fer front en intentar compartir informació sobre els fenòmens extraterrestres. “En dic el Ministeri del Terrorisme”, va declarar.

Un altre dels dirigents americans que va parlar va ser Ryan Graves , un expilot de F-18 de la Marina, que va afirmar haver estat testimoni d'objectes voladors. "Els albiraments van ser tan freqüents que es van convertir en part dels informes diaris", va confirmar al Congrés dimecres passat.

A més, va demanar al govern que cessés en el seu afany d'ocultar les proves mitjançant una "classificació excessiva" i expliqués tot el que coneixien sobre això dels ovnis.

Graves va afirmar que tant les tripulacions aèries militars com civils estan presentant "informes creïbles" de manera periòdica sobre objectes no identificats a l'espai aeri nord-americà.

Així mateix, el funcionari ha deixat clar que el govern nord-americà està duent a terme en secret un programa per avaluar les restes dels objectes aeris no identificats.

Per la seva banda, el comandant retirat de la Marina, David Fravor, va relatar una trobada amb un objecte que va descriure com un "Tic Tac blanc", similar al famós caramel en forma de píndola, després de llançar el seu avió de combat des del portaavions USS Nimitz . En el testimoni, va esmentar que l'objecte no tenia rotors ni superfícies de control de vol visibles, com ales.

Fravor va detallar que el dispositiu va realitzar maniobres abruptes, va accelerar i va canviar ràpidament de direcció, desafiant les explicacions científiques tradicionals. " La tecnologia a què ens enfrontem és molt superior a tot el que teníem ", va testificar.

UNES DECLARACIONS QUE MARQUEN UN ABANS I UN DESPRÉS

L'audiència de dimecres, realitzada per un subcomitè del Comitè de Supervisió de la Cambra, té lloc en un moment en què ha augmentat l'interès al Congrés sobre els objectes aeris no identificats i si representen una amenaça per a la seguretat.

Al Senat, s'està considerant posar una esmena sobre la Llei d'Autorització de Defensa Nacional, cosa que permetria que el govern divulgui albiraments reportats d'aquests objectes i tota la informació recopilada sobre aquests.

Els senadors esperen aprovar el projecte de llei amb aquesta mesura, però primer hauria de ser aprovat per la Cambra abans de ser enviat a l'escriptori del president Joe Biden.



RESPOSTA DEL PENTÀGON

L'any 2022, el Departament de Defensa va establir l'Oficina de Resolució d'Anomalies de Tots els Dominis, amb la finalitat d'investigar i mantenir registres d'albiraments.

“L'Oficina de Resolució d'Anomalies de Tots els Dominis (AARO, per les sigles en anglès) no ha descobert cap informació verificable que doni suport a les afirmacions que algun programa relacionat amb la possessió o l'enginyeria inversa de materials extraterrestres hagi existit en el passat o existeixi actualment”, va confirmar la portaveu del Pentàgon Susan Gough.

"En els últims 75 anys no hi ha gaires proves per a mi que el govern pogués haver mantingut aquest secret tant de temps, ja sigui a propòsit o per accident", afegia Garrett Graff, l'autor d'un llibre que tractava sobre la recerca d'extraterrestres per part del govern americà.

Fins a l'agost del 2022, el Departament de Defensa havia recopilat un total de 510 informes sobre objectes no identificats . Després de la seva anàlisi, es va determinar que 163 eren globus, 26 corresponien a drones o altres dispositius fabricats per l'home, i sis estaven relacionats amb ocells, escombraries o fenòmens meteorològics. Els restants 171 informes es van classificar com a "no atribuïts".