Donald Trump / @EP

L'equip del fiscal especial Jack Smith ha acusat aquest dijous l'expresident dels Estats Units Donald Trump de tres casos més més en el cas dels documents classificats, que se sumen als 37 anteriors.

El Departament de Justícia ha afegit un primer càrrec d‟alteració, destrucció, mutilació o ocultament d‟objectes; un segon d'alteració, destrucció, mutilació o ocultament corrupte de documents, registres o altres objectes; i un darrer de retenció intencional d'informació sobre defensa nacional, segons ha publicat la cadena CBS News.

"Es tracta d'interferència electoral al més alt nivell. Estan assetjant la meva empresa, la meva família i, sobretot, m'estan assetjant a mi. Els càrrecs són ridículs. Ells ho saben millor que ningú", ha declarat Trump a Fox News .

L'expresident ha assegurat que "això no estaria succeint" si el polític republicà no "estigués avançant el (president del país) Joe Biden en nombroses enquestes".

"Estic dalt com (candidat) republicà i estic per sobre a les eleccions generals, i això és el que obtens. El nostre país està patint un abús del Departament de Justícia. Esperem que el Partit Republicà faci alguna cosa", ha afegit. Trump.

Aquests nous càrrecs han arribat mentre l'expresident i el seu equip d'advocats esperen una nova acusació respecte al paper de Trump a l'assalt al Capitoli, ja que Smith va enviar la setmana passada una carta a l'exmandatari en què li comunicava que estava sent investigat en aquest cas .

A més, el document ha esmentat com a nou acusat Carlos d'Oliveira, l'administrador de propietats de Mar-a-Llac, la mansió de Trump on van ser trobats més de 300 documents classificats, i que s'enfronta a un càrrec d'alteració, destrucció, mutilació o ocultació dobjectes; un segon càrrec d'alteració, destrucció, mutilació o ocultament corrupte de documents, registres o altres objectes; i un altre càrrec per fer declaracions i representacions falses durant una entrevista voluntària amb investigadors federals.

L'exmandatari s'ha declarat innocent de més d'una trentena de càrrecs que li han estat imputats en el marc del cas sobre els documents classificats trobats a la seva residència de Mar-a-Lago, a Florida, després de sortir de la Casa Blanca.

El judici contra Trump per negligència en l'ús de documents confidencials començarà el maig del 2024, en plena campanya electoral a la Casa Blanca.