Els impactes del canvi climàtic s'intensifiquen a Àsia

Els impactes dels fenòmens meteorològics extrems i del canvi climàtic s'han intensificat a Àsia el 2022, on es van produir 81 desastres relacionats amb el temps, el clima i l'aigua, més del 83% dels quals van ser crescudes i tempestes, segons es desprèn d'un nou informe de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM, per les sigles en anglès).

L'estudi constata que, per aquests fenòmens meteorològics extrems, més de 5.000 persones van perdre la vida, prop de 50 milions de persones es van veure directament perjudicades i les pèrdues econòmiques van superar els 36.000 milions de dòlars en el cas dels Estats Units. Així mateix, a una gran part de les zones àrides d'Àsia, es van produir fortes tempestes de pols. A Àsia Occidental, diverses tempestes de pols intenses van afectar la vida dels ciutadans de la regió.

En el cas d'Àsia, les sequeres es van alternar amb les crescudes el 2022, cosa que va suposar la ruïna de la vida de les persones i la destrucció dels mitjans de subsistència.

D'altra banda, l'informe vaticina que la fusió dels gels i les glaceres i l'augment del nivell del mar amenacen de provocar més pertorbacions socioeconòmiques en el futur.

Així mateix, mostra que l'Àsia s'està escalfant més ràpidament que la mitjana mundial. En aquest sentit, la tendència a l'escalfament a Àsia entre el 1991 i el 2022 pràcticament va duplicar la corresponent al període comprès entre el 1961 i el 1990, segons l'informe 'Estat del clima a l'Àsia 2022' de l'OMM.

"En aquell any, es van observar condicions més seques del normal i sequeres a moltes zones d'Àsia. En particular, la Xina va patir condicions prolongades de sequera, cosa que va incidir en la disponibilitat d'aigua i el subministrament d'energia. S'estima que les pèrdues econòmiques causades per les sequeres que van afectar diverses regions de la Xina van ser superiors a 7.600 milions de dòlars. En canvi, al Pakistan, es van produir inundacions de conseqüències catastròfiques", ha explicat el secretari general de l'OMM, Petteri Taalas.

Alhora, ha afegit que la majoria de les glaceres de la regió d'alta muntanya d'Àsia "van experimentar una intensa pèrdua de massa com a resultat de les condicions excepcionalment càlides i seques del 2022". "Aquesta situació tindrà importants repercussions per a la seguretat alimentària i hídrica i els ecosistemes en el futur", ha advertit Taalas.

LA TEMPERATURA MITJANA A ÀSIA EL 2022, LA SEGONA O TERCERA MÉS CÀLIDA

Segons l'informe, la temperatura mitjana a Àsia el 2022 va ser la segona o la tercera més càlida de la que es té constància i va superar al voltant de 0,72°C la mitjana del període 1991-2020. Aquesta mitjana es va situar a 1,68°C, aproximadament, per sobre del període de referència 1961-1990 de l'OMM per al canvi climàtic.

Les sequeres van afectar moltes parts de la regió, per la qual cosa es va reduir la disponibilitat d'aigua, mentre que les greus inundacions que van assolar el Pakistan van causar nombroses morts i quantiosos danys econòmics.

Aquest país va rebre el 60% de les pluges monsòniques totals normals en un termini de només tres setmanes a partir de l'inici de l'estació del monsó el 2022. D'acord amb l'Autoritat Nacional de Gestió de Desastres, es van veure afectats més de 33 milions de persones, gairebé el 14% de la població del Pakistan el 2022.

Per la seva banda, les glaceres de la regió d'alta muntanya d'Àsia han perdut una massa important durant els darrers 40 anys, i la pèrdua s'està accelerant. El 2022, les condicions excepcionalment càlides i seques van exacerbar la pèrdua de massa de la majoria de les glaceres.

En la mateixa línia, a la glacera 'Urumqi no 1', situada a la part oriental de Tien Shan, es va registrar el segon balanç de massa negatiu més alt, de -1,25 metres d'equivalent en aigua, des de l'inici de les mesuraments el 1959.

Segons l'OMM, a la regió s'ha observat una tendència general a l'escalfament de la superfície de l'oceà des de l'inici de les sèries temporals el 1982. Al nord-oest del mar Aràbic, el mar de les Filipines i els mars situats a l'est del Japó, les taxes d'escalfament superen els 0,5°C per dècada, cosa que és al voltant de tres vegades més ràpid que la taxa mitjana mundial d'escalfament de la superfície de l'oceà.

Al setembre, es van registrar vents i fortes pluges sense precedents associats al tifó Nanmadol a diverses estacions del Japó. Aquest tifó va ser la causa de cinc morts notificades, va afectar més de 1.300 persones i va ocasionar pèrdues econòmiques que, segons les estimacions, van superar els 2.000 milions de dòlars.

Les pèrdues econòmiques el 2022 degudes a desastres relacionats amb crescudes es van situar per sobre de la mitjana del període 2002-2021. Les pèrdues més importants d'aquest tipus es van produir al Pakistan (més de 15.000 milions de dòlars), seguit de la Xina (més de 5.000 milions de dòlars) i l'Índia (més de 4.200 milions).

A més, el 2022, les pèrdues econòmiques derivades de les sequeres van constituir la següent categoria més important, amb danys per valor de 7.600 milions de dòlars (principalment a la Xina), la qual cosa supera la mitjana del període 2002-2021 (2.600 milions de dòlars) gairebé un 200%.

Segons l'organització, la millora de la resiliència dels sistemes alimentaris té "màxima prioritat" a Àsia, com es va posar en relleu en les contribucions determinades a nivell nacional de la majoria de les parts a l'Acord de París dels Membres de l'OMM de l´Associació Regional II.

D'aquesta manera, la monitorització del clima passat i actual i el subministrament de prediccions en escales temporals meteorològiques i climàtiques són eines "fonamentals" que sustenten els serveis d'alerta primerenca eficaços per a l'agricultura i la seguretat alimentària.

L'informe, que forma part d'un seguit d'informes sobre l'estat del clima a nivell regional de l'OMM, es va presentar durant una reunió del Comitè de Reducció del Risc de Desastres de la Comissió Econòmica i Social de les Nacions Unides per a Àsia i Pacífic (CESPAP).