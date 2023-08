L'expresident dels Estats Units, Donald Trump / @EP

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha estat imputat amb quatre càrrecs federals aquest dimarts per un gran jurat de Washington en el marc de la investigació oberta en contra per intentar revocar el resultat de les eleccions del 2020, que van donar la victòria a Joe Biden.

L'acusació sobre la investigació que lidera el fiscal especial Jack Smith s'ha presentat poc abans segellada, tal com va sol·licitar el Govern federal, per evitar que l'acusat fugi de la justícia o conegui les penes que se li imputen, segons ha informat la cadena CNN.

En concret, Trump s'enfronta a un càrrec de conspiració "mitjançant l'ús de la deshonestedat, el frau i l'engany per obstruir el procés nacional de recopilació, comptatge i certificació dels resultats de les eleccions presidencials", que comporta una sentència màxima de cinc anys de presó.

L'expresident s'enfronta a una sentència màxima de 20 anys de presó per conspirar per impedir que el Congrés certifiqui els resultats recollits per les urnes i una sentència de deu anys de presó per conspirar contra el dret al vot.

Finalment, el quart càrrec comporta una sentència de 20 anys de presó per intentar obstruir la certificació de les paperetes. El cas ha estat assignat a la jutgessa de districte Tanya Chutkan, nomenada per l'expresident Barack Obama, i que és coneguda per donar les sentències més dures en els casos de l'assalt al Capitoli.

"Aquest no és sinó un altre capítol corrupte en el patètic intent de la família criminal de Biden i el seu titella Departament de Justícia per interferir a les eleccions presidencials del 2024", ha reaccionat en un comunicat l'equip de la seva campanya electoral a la xarxa social Truth Social.

Els fiscals federals han assegurat en un comunicat recollit per CNN que l'expresident "estava decidit a romandre al poder" després de la seva derrota a les eleccions del 2020 i que va estar més de dos mesos "difonent mentides sobre frau electoral" sabent que aquestes afirmacions " eren falses".

A més, han afegit aquestes falses declaracions van crear "un intens ambient de desconfiança i ira, i van erosionar la confiança pública a l'administració de les eleccions".

L'acusació ha afirmat que Trump va manipular els manifestants en fer-los creure que el llavors vicepresident Mike Pence podria canviar els resultats de les eleccions, i per això van acabar "assaltant de manera violenta" el Capitoli després de conèixer-se la negativa de Pence.

Una altra de les proves en contra és una trucada del llavors assessor de la Casa Blanca, Pat Cipollone , en què li va demanar retirar les seves paraules i que permetés al Congrés la ratificació dels resultats, encara que l'expresident va acabar negant-se.

LA FISCALIA BUSCA UN JUDICI RÀPID

Smith, per part seva, ha declarat en una roda de premsa que la Fiscalia buscarà un judici ràpid perquè "les evidències puguin ser provades al tribunal i jutjades per un jurat de ciutadans".

"L'atac a la capital de la nostra nació (...) va ser un atac sense precedents a la democràcia nord-americana (...). Va ser alimentat per mentides, mentides de l'acusat, dirigides a obstruir una funció fonamental del Govern dels Estats Units: el procés de recopilar, comptar i certificar els resultats electorals”, ha afegit el fiscal especial.

Així mateix, el fiscal general dels Estats Units, Merrick Garland, ha proclamat que els empleats del Departament de Justícia han participat a "la investigació més gran de la història del país", segons ha recollit la cadena NBC News.

REACCIONS DE POLÍTICS

El president de la Cambra dels Representants dels Estats Units, Kevin McCarthy , ha assegurat que el Departament de Justícia està intentant distreure la població de les "recents" notícies sobre Hunter Biden, fill del president del país, Joe Biden, que suposadament hi hauria rebut diners de la Xina.

Així, McCarthy ha denunciat que el Departament de Justícia li va donar una "àmplia immunitat en secret" i que el mateix president va parlar amb els socis comercials de Hunter més de 20 vegades, contradient així "les seves pròpies declaracions".

"I tot just ahir, una nova enquesta va mostrar que l'expresident Trump és, sens dubte, el principal oponent polític de Biden. Tots als Estats Units podien veure el que vindria després: l'intent del Departament de Justícia de distreure l'atenció de les notícies i atacar el principal candidat a la nominació republicana, l'expresident Trump", ha publicat McCarthy a la xarxa social X, abans coneguda com a Twitter.

"Els republicans de la Cambra continuarem destapant la veritat sobre l´Administració Biden i el sistema de dos nivells", ha afegit.

Tant el líder de la majoria demòcrata al Senat, Chuck Schumer , com el líder de la minoria demòcrata a la Cambra de Representants dels Estats Units, Hakeem Jeffries, han qualificat aquesta tercera imputació de Trump com "la més seriosa i amb més conseqüències fins i tot el moment".

El portaveu de la Casa Blanca per a supervisió i investigacions, Ian Sams, s'ha negat a donar declaracions sobre això i ha remès al Departament de Justícia.

LA FISCALIA INFORMA DE SIS CÒMPLICES

D'altra banda, l'informe de la Fiscalia parla de fins a sis còmplices de Trump i, encara que no ha publicat els seus noms pel fet que no estan imputats, una investigació de CNN ha revelat els noms de cinc.

Entre els col·laboradors hi ha els exadvocats de l'expresident Rudy Giuliani, John Eastman i Sidney Powell, l'exfuncionari del Departament de Justícia Jeffrey Clark, i Kenneth Chesebro, advocat favorable a Trump.

El sisè és "un assessor polític que va ajudar a implementar el pla per presentar llistes fraudulentes d'electors presidencials i obstruir el procés de certificació".

Trump, que haurà de comparèixer al jutjat dijous que ve, ja va ser imputat al març en el marc de la investigació en contra pel presumpte pagament d'un suborn a l'actriu de cinema porno Stephanie Clifford, coneguda com a Stormy Daniels, i també es enfronta 40 càrrecs pel cas dels documents classificats.