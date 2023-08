Un jove ha estat assassinat a Itàlia commocionant tot el país. Primer li van treure la vida, i després va ser mutilat - li van tallar el cap i les mà-s. La víctima és un jove de 18 anys i els botxins són el seu cap i un altre treballador de la perruqueria per a la qual treballava. Segons publica la premsa italiana, ho van assassinar perquè volia anar a treballar a la competència.

EuropaPress 4185414 10 january 2022 italy rome the carabinieri check the super green pass of

Mahmoud Abdalla, el nen egipci de 18 anys el cos mutilat del qual va ser trobat al mar davant de Santa Margherita Ligure el 24 de juliol, va ser assassinat després d'una baralla amb el seu cap provocada pel fet que volia abandonar la perruqueria per treballar en un altre negoci.

Per això, la policia ha detingut Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, conegut com a Bob, un egipci de 26 anys resident a Gènova i Mohammad Ali Abdelghani Ali, conegut com a Tito, un egipci de 27 anys que viu a Chiavari. Tots dos estan acusats d'homicidi.

AIXÍ VA SER L'ASSASSINAT

Segons la policia italiana, els dos acusats van matar la víctima apunyalant-lo al cor , després van ficar el cos en una maleta i, després de transportar-lo en taxi des de Gènova a Chiavari, van desmembrar el cos de Mahmoud Abdalla a la platja, primer tallant el seu cap i després les mans. . Poc després, van llançar les restes al mar. Durant els seus respectius interrogatoris, Ahmed 'Bob' Abdelwahab i Mohamed Ali 'Titò Abdelghani es van acusar mútuament de desmembrar el cadàver.

Hauria estat el mateix taxista qui va confirmar que havia iniciat el viatge a Gènova, a la zona de Sestri Ponent i que dos nois havien pujat amb dues maletes, una de les quals era especialment pesada. Tan pesat que el mateix taxista havia convidat els dos clients a ficar-la al maleter. L'home no va reconèixer les fotos d'Abdelwahab i Abdelghani, però la identificació del seu taxi es va produir amb certesa.