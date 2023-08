Donald Trump / Arxiu

L'expresident dels Estats Units Donald Trump s'ha declarat no culpable de quatre càrrecs davant un tribunal de Washington en el marc de la investigació oberta en contra pel fiscal Jack Smith sobre el seu intent de revertir el resultat de les eleccions del 2020.

En concret, Trump s'ha declarat no culpable per conspirar per obstruir un procediment oficial i intent d'obstruir la certificació de les paperetes a les urnes i atemptar contra el dret a vot, ha recollit la cadena CNN.

El primer càrrec comporta una pena màxima de cinc anys, mentre que els dos càrrecs de conspiració i intent d'obstruir la certificació de les paperetes a les urnes impliquen, cadascun, una suma màxima de 20 anys. Finalment, per atemptar contra el dret de vot, Trump podria rebre una sentència màxima de 10 anys.

Abans de declarar-se no culpable, la magistrada Moxila Upadhyaya ha llegit els drets de Trump com a ciutadà nord-americà. "Vostè té dret a romandre en silenci. Això significa que no està obligat a donar cap declaració a la policia mentre hi hagi càrrecs pendents en contra seu", ha recordat.

Trump ha estat representat durant el procés pel seu advocat, Todd Blanche, que ja li va assistir en el cas dels documents classificats, pel qual es va declarar no culpable a mitjans de juny, segons ha informat la cadena NBC News.

Tant el fiscal Jack Smith, que lidera la investigació contra Trump, com Todd i un altre dels advocats de Trump, John Lauro, han estat presents a la sala. Així mateix, almenys tres agents que van formar part de la seguretat durant aquell 6 de gener estaven asseguts al jutjat.

Després del procediment, l'expresident ha jurat complir les condicions d'alliberament, entre les quals hi ha no parlar sobre el cas amb testimonis llevat que sigui en presència d'un advocat. Els fiscals de l'oficina de Smith no han demanat la presó preventiva.

La magistrada Upadhyaya ha fixat la propera audiència per al 28 d'agost que ve a les 10.00 hores (hora local) i ha remès el cas a la jutgessa de districte Tanya Chutkan, designada per l'expresident Barack Obama.

TRUMP, NOVA ARRESTAT

Prèviament, el magnat ha viatjat fins al jutjat Barrett Prettyman al seu vehicle des de l'aeroport de Washington acompanyat de diversos dels seus assessors de campanya electoral: Susie Wiles, Chris LaCivita, Jason Miller i Steven Cheung. A la comitiva també hi era present l'advocada Alina Habba.

En entrar al jutjat, Trump ha estat arrestat i, com en les ocasions anteriors, se li han pres les empremtes dactilars. Fora de l'edifici, tant simpatitzants com rivals de Trump s'han concentrat amb pancartes davant de la mirada atenta d'un fort dispositiu policial que ha seguit minut a minut els esdeveniments tant dins com fora del jutjat.

"El president Trump està sota setge d'una manera que mai abans no havíem vist", ha sentenciat Habba poc després que l'expresident entrés a la sala del tribunal per escoltar la lectura dels quatre càrrecs que se li imputen.

Després de tot el procés, l'expresident tornarà al seu resort de luxe a Bedminster, Nova Jersey. S'espera que faci declaracions des de l'aeroport Ronald Reagan abans de marxar, segons ha recollit la cadena CNN.

Els fiscals defensen que Trump va manipular els manifestants al fer-los creure que el llavors vicepresident Mike Pence podia canviar els resultats de les eleccions, cosa que finalment va derivar a l'assalt al Capitoli del 6 de gener.

L'expresident ja va ser imputat al març en el marc de la investigació en contra pel presumpte pagament d'un suborn a l'actriu de cinema porno Stephanie Clifford, coneguda com a Stormy Daniels, i també s'enfronta a 39 càrrecs pel cas dels documents classificats trobats a la seva mansió de Mar-a-Llac, a Florida.