Manifestants demanen l'alliberament de Navalni als EUA @ep

L'opositor rus Alexei Navalni ha estat condemnat aquest divendres a 19 anys de presó per extremisme, segons ha comunicat el Tribunal de la Ciutat de Moscou al seu dictamen.

"Queda assignada a AA Navalni una sentència de presó per un període de 19 anys que es complirà en una colònia de règim especial" , va anunciar el jutge Andrei Suvorov al veredicte, recollit per l'agència russa TASS.

L'opositor rus va ser imputat al juny per crear una "comunitat extremista", incitar l'extremisme, fundar organitzacions que infringeixen els drets dels ciutadans, finançar l'extremisme, portar menors a fer "actes perillosos" i "rehabilitar el nazisme".

Navalni, crític amb el Kremlin i el president rus, Vladimir Putin, ja fa una condemna de nou anys per delictes de frau i desacatament vinculats a la recaptació de fons per a les activitats del Fons Anticorrupció (FBK), una organització fundada per ell mateix i catalogada d'"extremista" per Moscou.

Navalni va ser empresonat el gener del 2021 quan va tornar a Moscou des de Berlín, on havia estat recuperant-se d'un enverinament que ell i els governs occidentals van atribuir al servei de seguretat de Putin.