Índia / @EP

D'acord amb les últimes projeccions de població mundial realitzades per les Nacions Unides, l'abril del 2023, l'Índia ja ha superat la Xina com el país més poblat del món . S'estima que durant aquest juliol, la població de l'Índia ha arribat als 1.429 milions d'habitants, i ha superat la Xina per 3 milions de persones, un país que havia estat líder en població durant molt de temps.

Aquest canvi es deu en gran mesura a l'alentiment del creixement demogràfic a la Xina en els darrers anys, principalment a causa de la seva política de fill únic. Aquesta política va generar un punt d'inflexió el 2022, quan la població xinesa va disminuir per primera vegada des del 1961, any en què tres anys de fam van delmar la població del país.

Índia s'enfronta a una sèrie de reptes significatius a causa de la seva nova posició com el país més poblat del món, projectat per continuar creixent fins a la dècada del 2060. Aquesta situació planteja desafiaments a nivell nacional i internacional que cal abordar de manera efectiva.

En primer lloc, el govern indi haurà d'enfrontar el desafiament de garantir l'accés a serveis bàsics com la sanitat i l'educació per a la població creixent. A mesura que el nombre de persones augmenta, esdevé crucial assegurar que tothom tingui accés a una atenció mèdica adequada ia una educació de qualitat.

A més, proporcionar oportunitats de treball per a la població en creixement també és un repte crucial. La creació d'ocupació esdevé encara més important per abordar el problema de la desocupació i garantir la sostenibilitat econòmica del país.

A nivell internacional, l'Índia haurà de definir el paper en el panorama polític i econòmic mundial. Com a país amb una població significativa, la seva influència en els assumptes globals augmentarà, i es requerirà una diplomàcia i una estratègia acurades per enfrontar els desafiaments i aprofitar les oportunitats que sorgeixin.

En resum, l'Índia, com el país més poblat del món en projecció, s'enfronta a una sèrie de desafiaments complexos que inclouen l'accés a serveis bàsics, la creació d'ocupació i l'establiment de la seva posició a nivell internacional. Aquests desafiaments requeriran una planificació i una acció decidida per garantir un futur pròsper i sostenible per a la seva població creixent.

CREIXEMENT PRÒXIM D'ÀFRICA

La projecció de l'ONU sobre el creixement de la població assenyala un canvi important en les properes dècades, amb l'Àfrica emergint com el principal impulsor del creixement demogràfic a nivell mundial. Mentre la població d'Europa es redueix i s'espera que el creixement a l'Àsia i l'Amèrica Llatina sigui negatiu per a la dècada del 2050, Àfrica assumirà un paper crucial en aquest panorama.

Per a l'any 2100, s'estima que cinc nacions africanes s'uniran a l'Índia, la Xina i els Estats Units entre els deu països més poblats del món. Nigèria, en particular, es preveu que arribi a una població de 500 milions de persones abans del 2080.

Aquest canvi demogràfic a escala global requerirà una reavaluació de com gestionem els recursos, promovem el desenvolupament sostenible i abordem problemes crucials com la pobresa, la desigualtat i l'accés a l'atenció mèdica i l'educació.

L'atenció a l'Àfrica esdevé essencial per enfrontar els reptes futurs, ja que el continent experimentarà un creixement demogràfic significatiu. La cooperació internacional, la inversió responsable i l'enfocament en el desenvolupament equitatiu seran fonamentals per assegurar un futur sostenible i pròsper per a totes les nacions involucrades.

És crucial prendre mesures ara per preparar-nos adequadament per a aquest canvi demogràfic i garantir que el creixement poblacional es tradueixi en oportunitats i millores significatives per a les comunitats i societats a tot el món.