El vaixell. Foto: Europa Press

Les autoritats del Regne Unit van començar a allotjar, dilluns passat 7 d'agost, sol·licitants d'asil al vaixell Bibby Stockholm com a part d'un pla de trasllat de migrants impulsat pel Govern del primer ministre, Rishi Sunak, per resoldre la crisi migratòria .

Prop de 50 sol·licitants d'asil han estat traslladats amb autobús al port de Portland i han estat rebuts per nombrosos manifestants amb pancartes en protesta pel tracte contra els migrants al Regne Unit, i després han embarcat al vaixell.

L'organització no governamental Care4Calais de suport als refugiats ha assegurat aquest dilluns que ha impedit que prop de 20 persones hagin estat traslladades al vaixell, amb capacitat per a 500 persones, segons ha informat la cadena britànica Sky News.

Per part seva, el director dels drets del migrant d'Amnistia Internacional Regne Unit, Steve Valdez-Symonds, ha sentenciat en un comunicat que "és completament inapropiat que el Govern segueixi perpetuant el seu terrible tracte" a les persones migrants com si fossin "objectes de càrrega".

"Amb reminiscències de les cabines-presons de l'era victoriana, el vaixell Bibby Stockholm és una forma completament vergonyosa d'albergar persones que han fugit del terror, el conflicte i la persecució", ha argumentat.

La secretària del Ministeri de l'Interior del Regne Unit davant del Parlament, Sarah Dines, havia confirmat amb anterioritat al programa Today, de l'emissora britànica LBC, que el trasllat era "imminent", si bé no havia donat una data concreta.

En aquest sentit, Dines que el vaixell suposa "un missatge contundent" que hi haurà "allotjament adequat", encara que ja no seran hotels de luxe, ja que les bandes i organitzacions delictives utilitzen aquests allotjaments per persuadir els migrants.

L'embarcació estarà operativa durant almenys 18 mesos. Segons el Govern britànic, proporcionarà "allotjament bàsic" a "homes adults solters mentre es processen les seves sol·licituds d'asil" i tindrà servei d'atenció mèdica, càtering, així com seguretat durant 24 hores del dia i set dies de la setmana.

En presentar la mesura, el Govern va assegurar a l'abril que gasta sis milions de lliures esterlines al dia (6,8 milions d'euros) a sufragar l'acolliment en hotels dels sol·licitants d'asil. Aquesta iniciativa de traslladar sol·licitants d'asil a vaixells atracats a ports forma part de la nova llei de migració aprovada al país el mes de juliol passat.

La legislació, pedra angular de la política del primer ministre, Rishi Sunak, busca aturar l'arribada de migrants a bots a través del canal de la Manxa i ha topat amb nombroses crítiques per part d'advocats i grups de defensa dels Drets Humans.

En concret, permet emprendre expulsions abans de resoldre una petició d'asil o deportar migrants a tercers països, com Rwanda. Les autoritats del Regne Unit han xifrat aquest dilluns en més de 15.000 els migrants que han creuat el canal de la Manxa des que va començar l?any.