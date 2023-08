Amazònia / @EP

L' Amazònia té una riquesa de biodiversitat que és incomparable a qualsevol altre lloc del món. Milers d'espècies de plantes, animals, insectes i microorganismes han evolucionat en aquest entorn únic. Des de jaguars i dofins rosats fins a una sorprenent varietat d'aus i plantes medicinals, la regió acull tresors biològics que encara estan sent descoberts. A tota aquesta biodiversitat cal afegir-hi els 50 milions de persones que hi viuen.



A més, aquesta zona tan àmplia del planeta té un paper crucial en els sistemes hídrics i climàtics del nostre planeta a causa de les extenses masses forestals que actuen pràcticament com una cloala de diòxid de carboni (CO₂). Per aquest motiu, resulta imperatiu salvaguardar aquest invaluable ecosistema, una responsabilitat que recau tant als països que l'allotgen com a tota la comunitat global.

La Cimera Amazònica, programada aquest dimarts i dimecres 8 i 9 d'agost, congrega els dirigents dels vuit països membres de l' Organització del Tractat de Cooperació Amazònica (OTCA) : Bolívia, Brasil, Colòmbia, Equador, Guyana, Perú, Surinam i Veneçuela . Aquesta és la quarta vegada que se celebra aquesta cimera, sent 1988, 1992 i 2009 els anys previs en què es van celebrar.

Fa aproximadament un mes, va tenir lloc una reunió de caràcter preparatori a la ciutat de Leticia, Colòmbia. Durant aquesta trobada, es van abordar estratègies destinades a revertir l'alarmant procés de desforestació que ha disminuït considerablement l'extensió dels boscos per cedir espai a activitats com ara la ramaderia i la mineria.

Aquestes activitats no només han contribuït al deteriorament ambiental, sinó que també han propiciat un entorn favorable per proliferar activitats delictives. La intenció és posar fi a la presència i operacions de màfies transnacionals que, en detriment de les comunitats indígenes que han estat històricament habitants de la regió, busquen enriquir-se.

EL RETORN DE LULA, UN PUNT D'INFLEXIÓ

El retorn de Lula da Silva a la presidència del Brasil ho ha canviat tot, ja que ha estat precisament aquest país qui ha impulsat la cimera i l'optimisme ha estat un element que ha impulsat la cimera. Donada la seva extensió territorial, el Brasil abraça el 60% de l'Amazònia, per la qual cosa ha tornat a reprendre el camí de les polítiques respectuoses amb la reserva de la biosfera.

Queda lluny la gestió de Jair Bolsonaro , el negacionista que va promoure la desforestació a favor de l'explotació fustera i minera, alhora que debilitava les proteccions per a les comunitats indígenes. Gràcies a aquest canvi de lideratge, els registres de desforestació han disminuït un 60% en comparació del mateix període de l'any passat. Els experts consideren que aquest podria ser l'avenç més significatiu des del 2005.

ELS INDÍGENES, UN DELS PUNTS CENTRALS DE LA CIMERA

El Brasil ha incrementat el cens d'indígenes en un 88%, arribant així a 1,69 milions d'individus, dels quals la meitat viuen a l'Amazònia. És per això que l'Estat augmentarà els recursos destinats a la millora de la vida dels indígenes. A més, també s'intentarà que l'Internet es desplegui a aquestes comunitats.

Un dels projectes que es posaran sobre la taula serà el del projecte 'Nord Connectat': consisteix a llençar cables de fibra òptica a través dels arbres, arribant als 12.000 km de cable. D'aquesta manera, uns 10 milions de persones tindrien accés a Internet, cosa que requeriria una inversió d'uns 240 milions d'euros entre els vuit països.

A més d'això, el Brasil ha proposat la presentació d'un pla d'acció per part de cada país i ha advocat per crear un panell científic conjunt. L'objectiu d'aquest panell seria compartir informació actualitzada i les millors pràctiques per assolir els tres pilars fonamentals de la cimera: salvaguardar els boscos i les comunitats que hi habiten, abordar les disparitats existents i enfortir els principis democràtics.

CIM ENTRE POLÈMIQUES

Tot això es desenvolupa enmig d'una controvèrsia al Brasil en relació amb l'anàlisi, realitzada pel govern, d'una sol·licitud de permís per a l'explotació petroliera a la desembocadura del riu Amazones.

La companyia Petrobras, després que la seva proposta inicial fos rebutjada per l'Institut Brasiler de Medi Ambient, ha presentat novament el projecte, havent-lo revisat i ajustat. En aquest moment, els experts han de reavaluar la proposta i, en cas que l'aprovi, la seva avaluació es tindrà en compte en prendre la decisió definitiva, segons declaracions de la ministra de Medi Ambient.