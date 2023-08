Giorgia Meloni / @EP

L'anunci per sorpresa del Govern d'Itàlia que introduirà una mesura "d'equitat social" que gravarà amb un 40% els beneficis extraordinaris de la banca el 2023 ha suposat un cop dur per al sector, que ha sucumbit a la sessió de la Borsa de Milà amb pèrdues en alguns casos superiors al 10% i que ha fet trontollar també la cotització d'altres entitats del Vell Continent.

A més de l?anunci de l?Executiu liderat per Giorgia Meloni, la cotització dels bancs rebia una altra mala notícia al?altre costat de l?Atlàntic en forma de rebaixa de qualificació per part de Moody's de la solvència d?una desena de petites entitats nord-americanes, així com l?empitjorament de la perspectiva de la valoració d'onze bancs petits i mitjans més d'altres i la col·locació en vigilància negativa de les qualificacions de mitja dotzena d'entitats més.

De manera que, al tancament de la sessió de dimarts a la Borsa de Milà, les accions d'entitats com Bper cedien un 10,94%, mentre que les de la Banca Muntanya Paschi di Siena (BMPS), l'entitat més antiga del món , es deixaven un 10,83%, i les del Banc BPM perdien un 9,09%.

Així mateix, la resta de bancs italians cotitzats no escapava del correctiu i tancaven amb caigudes importants, que en el cas d'Intesa Sanpaolo arribaven al 8,67% i al de Mediolanum al 5,96%, mentre que UniCredit cedia un 5,94 % i Mediobanca salvava la sessió amb una retallada del 2,48%.

Al marge dels bancs italians, a la resta d'Europa el contagi del nerviosisme inversor era visible a la cotització del subíndex Stoxx Banks, que aglutina les principals entitats bancàries de la zona euro, que ha tancat la sessió en 108,81 punts, caient un 3,66% respecte de dilluns.

En concret, entitats de la zona de l'euro com Deutsche Bank (-3,84%) i Commerzbank (-3,34%) també reflectien l'impacte de l'anunci a Itàlia, mentre que entre els bancs francesos BNP Paribas perdia un 3,01% i Crédit Agricole un 2,46%, mentre que Société Générale baixava un 1,70%.

Per la seva banda, els bancs holandesos ING i ABN Amro aconseguien trampejar la sessió amb baixades del 2,09% i de l'1,57%, respectivament.

En el cas de la banca espanyola també s'han registrat descensos generalitzats, liderats per Banco Santander (-2,71%), davant Unicaja Banco (-2,45%), Banc Sabadell (-2,16%), BBVA (-1,92%), Bankinter (-1,87%) i CaixaBank (-1,48%).

El Consell de Ministres d'Itàlia va anunciar dilluns a última hora la introducció d'un impost el 2023 que gravarà amb un 40% els beneficis extraordinaris comptabilitzats per la banca del país, la recaptació dels quals es destinarà a ajudar els hipotecats ia rebaixar la càrrega fiscal de els ciutadans.

"El Consell de Ministres va aprovar una regla d'equitat social que és un gravamen sobre els guanys bancaris extra el 2023", va anunciar en roda de premsa el vicepresident del Govern d'Itàlia i el ministre de Transports i Infraestructures, Matteo Salvini.

En aquest sentit, el ministre va indicar que tots els ingressos procedents del nou impost es destinaran a ajuts per a les primeres hipoteques de vivenda ia retallades d'impostos.

A la seva exposició, Salvini va defensar la introducció del gravamen extraordinari a la banca perquè la pujada dels tipus d'interès com a conseqüència de l'enduriment de la política monetària del Banc Central Europeu (BCE) ha suposat un augment del cost dels diners per a famílies i empreses, "però no hi ha hagut una pujada igual de ràpida, diligent i significativa pel que fa als consumidors que tenen dipòsits en comptes corrents".

Sense voler entrar a valorar la potencial recaptació de l'impost, el ministre italià ha indicat que "n'hi ha prou amb mirar el primer semestre del 2023 dels bancs" per entendre que no estem parlant d'un grapat de milions, sinó d'alguns milers de milions.

Posteriorment, en un missatge publicat al seu compte a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter, Salvini assegurava que el nou impost pretén "utilitzar part dels milionaris guanys dels bancs per ajudar les famílies i empreses afectades per la pujada de tipus ".

REBAIXA DE LA SOLVÈNCIA DE LA BANCA DELS EUA.

D'altra banda, l'agència de qualificació creditícia Moody's ha rebaixat la nota de solvència a llarg termini d'una desena de petites i mitjanes entitats bancàries dels Estats Units, mentre que ha col·locat en revisió de cara a una possible retallada de ràting a altres sis bancs més grans i ha revisat la perspectiva de les qualificacions d'onze entitats més.

En la seva anàlisi, Moody's adverteix que els bancs nord-americans continuen bregant amb els riscos relacionats amb els tipus d'interès i la gestió d'actius i passius amb implicacions per a la liquiditat i el capital, ja que el final de la política monetària no convencional drena els dipòsits de tot el sistema i les taxes més altes redueixen el valor dels actius a tipus fix.

"Els resultats del segon trimestre de molts bancs van mostrar creixents pressions de rendibilitat que reduiran la seva capacitat per generar capital intern", assenyala la qualificadora de riscos, apuntant que aquesta circumstància es produeix quan s'acosta una recessió lleu als EUA per a principis de 2024 i la qualitat dels actius sembla destinada a empitjorar des de nivells sòlids, però insostenibles, amb riscos particulars a les carteres d'immobles comercials (CRE) d'alguns bancs.

De tal manera, Moody's considera que l'augment dels costos de finançament i la disminució de les mètriques d'ingressos erosionaran la rendibilitat de les entitats, el primer amortidor contra les pèrdues, cosa que ja es podia apreciar en els comptes publicats del segon trimestre, mentre que, malgrat que la fuita de dipòsits causada per l'ajust quantitatiu (QT) es va moderar, continua existint un risc significatiu que els dipòsits reprenguin el declivi durant els propers trimestres.

Així mateix, els resultats mostren que els bancs han reduït el creixement dels préstecs per preservar capital, però això alentirà el canvi dels balanços cap a actius de major rendiment, fins i tot quan els costos de finançament augmentin i els bancs s'enfrontin a una inversió de la corba de rendiment, assenyala l?agència.

D'altra banda, Moody's adverteix que la majoria dels bancs regionals dels EUA tenen un capital regulatori comparativament baix en comparació amb els bancs nord-americans més grans i els seus parells globals, cosa que, a l'entorn actual de taxes altes, deixa alguns bancs vulnerables a una pèrdua de confiança dels inversors.

D'aquesta manera, Moody's ha degradat la nota de solvència a llarg termini d'una desena de petites entitats, incloent els ratings de M&T Bank, Pinnacle Financial, BOK Financial, Webster Financial, Commerce Bancshares, Old National Bancorp, Prosperity Bancshares, Groc National Bancorp , Fulton Financial i Associated Banc-Corp.

Així mateix, la qualificadora de riscos ha col·locat en vigilància per a una potencial rebaixa de rating les notes de sis entitats més com Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers i Northern Trust.

De la seva banda, l'agència ha empitjorat a negativa la perspectiva de la valoració d'onze bancs més, incloent-hi alguns de tan destacats com Capital One, Citizens Financial, PNC Financial Services Group, Ally Financial o Fifth Third Bancorp.