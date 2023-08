Joe Biden / @EP

Un home buscat per l' FBI després de proferir a Internet amenaces de mort contra el president dels Estats Units, Joe Biden , ha mort abatut durant l'operació llançada aquest dimecres a primera hora per intentar aconseguir el seu arrest a la localitat de Provo, situada a l'estat d'Utah, han informat les autoritats.

Sobre el sospitós, identificat com a Craig Deleeuw Robertson , pesaven tres càrrecs federals, entre ells un per amenaçar directament el president. La seva llista d'objectius incloïa també familiars de Biden i altres autoritats, entre ells l'exmandatari Barack Obama, segons fonts dels serveis de seguretat esmentades per la cadena CBS.

Diumenge passat, Robertson va publicar un missatge en què al·ludia a la propera visita de Biden a Utah aquest mateix dimecres i avançava que "treuria la pols al seu fusell de franctirador M24". Els documents judicials recullen fotos del sospitós amb aquest armament i vestit amb roba de camuflatge.