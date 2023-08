Crema Hawaii, Twitter

Almenys 36 persones han mort com a conseqüència dels greus incendis forestals que afecten l'arxipèlag nord-americà de Hawaii , especialment l'illa de Maui, segons les autoritats locals, que han declarat l'emergència i han sol·licitat el desplegament de la Guàrdia Nacional per intentar contenir la emergència.



L'alcalde del comtat de Maui, Richard T. Bissen Jr., ha confirmat en un primer balanç sis morts, una xifra que ha continuat augmentant en les hores següents. "El nostre principal objectiu ara mateix és salvar vides", ha proclamat aquest dirigent, mentre la població intenta fugir amb prou feines de les flames.



Més de 2.100 persones han recalat als refugis habilitats per a desplaçats, mentre que la Guàrdia Costera ha assenyalat que alguns ciutadans han optat per sortir al mar per escapar dels incendis, segons la cadena NBC News. Els incendis afecten l'illa de Maui però també la de Hawaii, on ara com ara no consta que s'hagin produït víctimes mortals.



MOBILITZACIÓ DE LES FORCES ARMADES



El governador de l'estat, Josh Green , ha lamentat el "terrible desastre", que ha vinculat vents huracanats ia la sequera, i ha qualificat d'"heroica" la tasca dels serveis d'emergència, gràcies a la qual no hi ha més víctimes. En un comunicat, ha avançat que sol·licitarà els propers dies al president, Joe Biden, una declaració formal de desastre, "una vegada se sàpiga la magnitud dels danys" pels focs.



Segons fonts consultades per la cadena de televisió esmentada, les clíniques d'atenció urgent de Lahaina Maui) no poden tractar els pacients perquè les seves estructures estan danyades o destruïdes.



Per part seva, el president nord-americà, Joe Biden, ha anunciat la mobilització de les Forces Armades per combatre els incendis: "He ordenat la presència de tots els recursos federals disponibles a les illes per ajudar en la resposta", ha indicat, segons diu un comunicat de la Casa Blanca.



La Guàrdia Nacional de Hawaii ha mobilitzat helicòpters per ajudar a l'extinció d'incendis ia les tasques de recerca i rescat a l'illa de Maui, amb suport de la Guàrdia Costera i una flota de la Marina. Mentrestant, els marines dels Estats Units han proporcionat helicòpters d'ús militar per lluitar contra els incendis a l'illa principal.



D'altra banda, el mandatari, que ha traslladat els seus condols a les famílies dels morts i ha agraït la tasca dels Bombers, ha explicat que el Departament de Transport està treballant amb les línies aèries comercials per evacuar els turistes, i que el Departament d'Interior i el d'Agricultura "estan preparats per recolzar els esforços de recuperació després de l'incendi".



Biden ha instat "tots els residents que segueixin acatant les ordres d'evacuació, escoltin les instruccions dels primers intervinents i dels funcionaris, i romanguin alerta"