La província turca de Malatya , a la meitat est del país, s'ha vist sacsejada aquest dijous per un terratrèmol que, malgrat no provocar greus destrosses, sí que ha deixat més d'una vintena de ferits, segons el Govern per situacions de pànic a les que algunes daquestes persones van arribar a saltar des de les finestres.



L'agència d'emergències ha informat que el sisme, de magnitud 5,3 a l'escala de Richter, es va produir prop de les 20.50 (hora local) i va tenir com a epicentre el districte de Yesilyurt. Els tremolors es van originar a uns set quilòmetres de profunditat i, segons el ministre de l'Interior, Ali Yerlikaya, van provocar danys a diversos edificis.



Les autoritats no tenen constància de víctimes mortals, però sí de 22 ferits lleus. Altres ministres han confirmat a les xarxes socials el desplegament dels serveis d'emergència a les àrees afectades i l'inici d'un procés d'avaluació per determinar l'abast dels danys.



La zona sud-est de Turquia va ser escenari a principis de febrer de potents terratrèmols que es van saldar amb més de 50.000 morts i que també van afectar la veïna Síria.