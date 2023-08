Catalunyapress incendihawaii

Les autoritats de Hawaii ( Estats Units ) han confirmat que el nombre de morts a causa dels incendis forestals al' arxipèlag ha augmentat a 80 , per la qual cosa oficialment es converteix en el major nombre de morts per un desastre natural des de la condició d' estat de l'illa.

Fins ara, el desastre més mortífer que havia viscut l'illa va ser el tsunami ocorregut el 1960, que va deixar 61 persones mortes, segons ha informat el canal ABC News .

El Departament de Salut i Serveis Humans dels Estats Units ha declarat una emergència de salut pública a l'illa i han explicat que la declaració "brinda als proveïdors d'atenció mèdica dels Centres de Serveis de Medicare i Medicaid (CMS) més flexibilitat per a satisfer les necessitats de salut d'emergència dels beneficiaris de Medicare i Medicaid".

"Farem tot el possible per ajudar els funcionaris de Hawaii a respondre als impactes dels incendis forestals en la salut", ha dit el secretari de l'HHS, Xavier Becerra, en un comunicat, en què ha afegit que estan "treballant a estreta col·laboració amb les autoritats de salut estatals i locals", així com amb els seus "socis a tot el món".

Segons les autoritats locals, més de 14.000 persones van ser evacuades de l'illa de Maui durant la jornada de dimecres, mentre que prop de 14.500 estan sent traslladades a altres illes properes, ha recollit la cadena CNN.

Richard Bissen, l'alcalde de Lahaina, antiga capital de l'arxipèlag i una de les zones més turístiques de Hawaii, va estimar la vigília que el 80% de la ciutat ha quedat completament destruït a causa de les flames, avivades per l'huracà Dora.

Tot i això, els experts han advertit que els impactes d'aquests incendis van més enllà i poden arribar a afectar la salut física dels residents i podrien tenir impactes en la seva salut mental.

Al final, el fum dels incendis forestals és una barreja de gasos, contaminants i partícules que les persones poden inhalar, que poden penetrar als pulmons i fins i tot ingressar al torrent sanguini. A més a més, les investigacions han demostrat que els incendis forestals i el fum posterior poden augmentar les taxes d'ansietat i depressió i empitjorar entre les persones que ja tenen aquestes afeccions.