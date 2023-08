Milei, en un acte electoral recent. Foto: Europa Press

El candidat ultradretà i ultraliberal Javier Milei ha donat la sorpresa i s'ha convertit en el candidat més votat a les eleccions primàries a la Presidència d'Argentina, les PASO, capitalitzant un vot de descontentament que, segons les seves pròpies paraules, espera que serveixi per posar-hi fi a l'octubre al “model de la casta”.

Milei, del partit La Libertad Avanza, compta amb el 30,14% dels vots, que equival a més de 7 milions de vots, segons les dades oficials recollides pel diari argentí La Nación, mentre que la coalició opositora Juntos por el Cambio ha obtingut el 28,27% (més de 6,5 milions de votants) i el peronista Unión por la Patria ha aconseguit el 27,19% (uns 6,3 milions de vots).

"Que se'n vagin tots. Aquesta alternativa competitiva no només donarà fi al kirchnerisme , sinó que donarà fi a la casta parasitària , raig i inútil d'aquest país", ha declarat Milei després de conèixer-se els primers resultats oficials, al final d'una jornada electoral a la que la participació ha rondat el 70%.

"Estem davant de la fi del model de la casta, basat en aquesta atrocitat que diu que on hi ha una necessitat, hi ha un dret, però s'oblida que aquest dret s'ha de pagar", ha afegit el candidat ultraliberal, que ha assegurat que aquesta victòria és "el primer pas per a la reconstrucció" del país.

A més, Milei, que no arribava al 20% en intenció de vot a les enquestes prèvies els comicis, ha celebrat ser tant la força més triada de forma individual com els més votats a nivell de partits i ha demanat als "argentins de bé" que se sumin a "la revolució liberal" per "treure" els polítics que "no volen canviar".

A Juntos por el Cambio, els vots s'han dividit entre l'exministra de Seguretat, Patricia Bullrich, molt propera al líder opositor Mauricio Macri (amb el 16,99%) i el cap de Govern de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta (amb 11,28%).

"Gràcies a tots els argentins que ens van recolzar a tot el país. Felicitacions a Patricia Bullrich pel triomf en aquestes primàries que amb molt de respecte i serietat hem tirat endavant", ha publicat Larreta al seu compte de la xarxa social X, després de conèixer-se els primers resultats oficials.

Per a Bullrich, la seva coalició ha fet aquest diumenge "un pas important" cap a l'"esperança", ja que considera que els resultats evidencien que la ciutadania reclama "un canvi d'arrel" que impliqui deixar enrere la corrupció i posar fi al "malbaratament" econòmic.Ara, encara amb "els braços oberts a tots" els mesos que resten fins a octubre.