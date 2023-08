Fotografia Donald Trump

Un jurat de Geòrgia ha imputat Donald Trump i 18 persones més per suposadament intentar interferir en les eleccions presidencials del 2020 . Amb aquesta, ja són quatre les bateries de càrrecs que se li han interposat a l'expresident dels Estats Units, que segueix insistint en la "caça de bruixes" política en contra.

Els delictes a què es fa referència són posteriors a les eleccions, on Trump va iniciar tota una campanya mediàtica i es resistia a admetre la seva derrota davant de Biden . Va ser llavors, quan el magnat nord-americà va començar fa tota mena de tripijocs per aconseguir el seu propòsit, inclosa una trucada que va ser molt polèmica a Brad Raffensperger , secretari d'Estat de Geòrgia. Trump li demanava que "trobés" els escassos 12.000 vots que necessitava a l'estat.

Ara, a l'estat se li han imputat tretze càrrecs en què s'inclou la violació de la Llei de Geòrgia contra el crim organitzat, conspirar per suplantar un funcionari, pressionar perquè un funcionari traeixi el jurament del seu càrrec i conspirar per presentar documents falsos i conspirar per fer falsificació en una "associació delictiva " en què també van participar una altra trentena de persones, no incloses al plec de càrrecs.