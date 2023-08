Una imatge de la devastació de les flames. Foto: Europa Press

El president dels Estats Units, Joe Biden, va dir dimarts passat 15 d'agost que planeja visitar l'illa hawaiana de Maui, arrasada per uns incendis que han deixat de moment 101 morts, xifra que es podria duplicar, segons les autoritats de l'arxipèlag.

"La meva dona Jill i jo viatjarem a Hawaii com més aviat millor (...). No vull interposar-me: he estat en massa àrees de desastre, però vull anar i assegurar-me que tinguem tot el que necessiten. Vull assegurar-me que no vam interrompre els esforços de recuperació en curs", ha explicat el president en unes declaracions recollides per CNN .

Feia dies que el president nord-americà no feia cap declaració sobre el que ha passat, cosa que ha suscitat algunes crítiques sobre la seva gestió , especialment per part de membres del Partit Republicà, per la qual cosa els assistents del mandatari han afirmat que ha intercanviat trucades freqüentment amb l'Agència Federal de Gestió d'Emergències (FEMA), amb la delegació del Congrés hawaià i amb el seu governador, Josh Green, que ha elogiat públicament la gestió del president.

Biden va destacar que va declarar l'estat de desastre a l'illa immediatament després de la petició del governador com a manera de dir-li que se li enviaria tot el necessari.

"Les nostres oracions i els nostres pensaments estan amb la gent de Hawaii, però no només les nostres oracions, sinó cada recurs, cada actiu que necessitin estarà allà per a ells. I serem allà a Maui tot el temps que calgui", ha assegurat Biden.

A més, ha lamentat la pèrdua de vides i que "generacions d'història nativa de Hawaii s'hagin convertit en ruïnes", i que continuaran treballant amb les autoritats estatals per ajudar aquells que han perdut casa seva.

"No saben quants cossos hi ha allà. No saben el que els queda. Imagini's ser la mare o el pare. Imagini's ser marit o esposa, mare, pare", ha afegit Biden.