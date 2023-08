Foto: Europa Press

Els candidats que aspiren a la Presidència d'Equador a les eleccions del diumenge 20 van pronunciar, dijous passat 17, els seus últims discursos entre estrictes mesures de seguretat, després que la violència hagi marcat en gran mesura una campanya en què un dels presidencials, Fernando Villavicencio, va morir abatut al final d'un míting a Quito.

De fet, l'acte final d'un dels candidats, Daniel Noboa, representant de l'aliança ADN, s'ha vist sacsejat per un tiroteig a la localitat de Durán, a Guayas. L'incident es va produir amb la caravana ja iniciada i Noboa ha suggerit a xarxes socials que es tractava d'un atac dirigit contra ell i el seu equip, hipòtesi desmentida posteriorment des de la Policia i el Govern.

La presència policial ha estat una constant en tots els actes i fins i tot diversos candidats han llançat els seus últims missatges amb armilles antibales, com el líder indígena Yaku Pérez, o el periodista Christian Zurita, que va substituir Villavicencio com a aspirant del Moviment Construeix. Zurita, de fet, ha pronunciat el seu primer i darrer discurs com a presidenciable oficial, ja que el Consell Nacional Electoral (CNE) no va donar llum verda a la seva candidatura fins dimecres 16.

La favorita a les enquestes, Luisa González, del moviment Revolució Ciutadana (vinculat a l'expresident Rafael Correa), ha conclòs la seva campanya a Guayaquil prometent una "mà dura" contra la delinqüència i una "mà solidària" amb la població, segons el diari Primicias .

Guayaquil també va ser el lloc elegit per l'empresari Jan Topic per tancar campanya, mentre que l'exvicepresident Otto Sonnenholzner, que aspira a passar almenys a la segona volta, ha incidit des de Machala en la importància que el proper president treballi per combatre la inseguretat a un Equador marcat per l'escalada de la violència.

Diumenge 20 els equatorians triaran en unes eleccions anticipades la persona que substituirà Guillermo Lasso, que no es presenta a la reelecció, amb la incertesa de saber fins a quin punt l'assassinat de Villavicencio marcarà el resultat final. El Codi de la Democràcia equatorià ha impedit la difusió d'enquestes des del 10 d'agost, un dia després del crim.