Els caps d'Estat Major dels països de la Comunitat Econòmica d'Estats d'Àfrica Occidental (CEDEAO) ja tenen decidit el "el dia D" per a una intervenció militar al Níger, però encara mantenen l'esperança d'una sortida dialogada a la crisi depenent dels resultats de la pròxima visita al país de la missió diplomàtica configurada la setmana passada, segons ha informat el comissionat d'Afers Polítics de l'organització, Abdel Fatau Musah, després d'una reunió de dos dies a Accra (Ghana).

El comissionat ha advertit que la CEDEAO no "entaularà un diàleg interminable" amb els colpistes al Níger i ha assegurat que, en aquest "pas més en l'enfrontament entre la CEDEAO i la junta nigerina", estan a punt per a una intervenció militar fins al punt que ja tenen decidit l'equip i els recursos a emprar, si bé s'han abstingut de donar una data específica.

"El 'dia D' ha estat decidit. Estem a punt per començar. No hi haurà més reunions dels caps d'Estat Major (...). Volem alliberar el Níger dels militars al poder perquè aquest país es pugui concentrar en el seu objectiu primordial, la lluita contra el terrorisme", ha expressat Fatau Musah al final de la trobada en unes declaracions, recollides per Radio France Internationale (RFI).

No obstant això, la CEDEAO continua oberta a l'opció diplomàtica. En aquest sentit, el portaveu d'aquest organisme ha assenyalat que "sempre existeix la possibilitat de dialogar" i ha recalcat que amb aquest anunci "no li estan declarant la guerra al Níger". Al contrari, el seu objectiu és "restablir l'ordre constitucional", ha afegit.

En aquest sentit, cal recordar que fa una setmana el Parlament de la CEDEAO va acordar conformar un equip de mediadors per afrontar aquesta crisi amb la intenció de visitar el país en el moment en què les circumstàncies ho permetessin.

Aquest equip estarà encapçalat pel vicepresident del Parlament de la CEDEAO, el nigerià Idris Wase, segons es va decidir en una sessió especial en la qual el mateix Wase es va mostrar en contra de la intervenció militar que la CEDEAO contempla des de fa tres setmanes. Al final de la reunió del Parlament va començar una ronda urgent de consultes amb l'Autoritat de Caps d'Estat i de Govern de la CEDEAO per perfilar la seva oferta a la junta nigerina i organitzar una visita al país "com més aviat millor".

L'aldarull, originat el 25 de juliol després que un grup de militars nigerins va fer un cop d'estat i va segrestar el president del país, Mohamed Bazoum, ha tornat a atiar les preocupacions sobre la inestabilitat política al Níger, un país que s'ha vist sacsejat per quatre --ara cinc-- cops d'estat més des que va obtenir, el 1960, la independència de França, a més de diversos intents frustrats, l'últim dels quals el 2021, dies abans que Bazoum assumís el càrrec.