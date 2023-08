El president de la Fundació Llibertat i Desenvolupament, Dionisio Gutiérrez , ha fet una trucada a la ciutadania de Guatemala després dels resultats de la Primera i la Segona Enquesta de la Segona Volta Electoral a Guatemala, durant el mes d'agost.

Gutiérrez va afirmar: "Per als que es pregunten avui, per què el 2023 presentarem dues enquestes polítiques a la segona volta electoral, la resposta és que la democràcia a Guatemala està en perill" .

Addicionalment, sobre els candidats, Gutiérrez va destacar: "Una de les opcions és el vell sistema, format pels contrabandistes de la política. Aquests que mai perden cap tren perquè pugen a tots, i després pregunten on anirà. El seu objectiu és el poder, a qualsevol cost.Sabem de què estan fets i del que són capaços.El perill daquesta opció és que ens portaria a la consolidació dun Estat criminal amb els tres poders a la seva disposició.Laltra opció haurà de provar que és opció.Si guanya aquesta contesa, per enfrontar l'aberració en què es va convertir la política, per alliberar l'Estat capturat i per sobreviure, haurà de governar amb el suport i el consens dels ciutadans, a qui ha de convèncer que els representa."